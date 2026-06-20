Ajax ziet middenvelder definitief vertrekken naar Sparta Praag

Ajax en Sparta Praag hebben overeenstemming bereikt over de transfer van Sivert Mannsverk, zo meldt Ajax via de officiële kanalen . De middenvelder stond nog tot en met 30 juni 2028 onder contract bij de club uit Amsterdam.

Mannsverk maakte in de zomer van 2023 de overstap van Molde FK naar Ajax. Op 17 september maakte hij zijn debuut in het eerste elftal tegen FC Twente. De Noor kwam in totaal tot achttien wedstrijden.

De 24-jarige middenvelder kwam het afgelopen jaar al op huurbasis uit voor de club waar hij nu definitief de overstap naar maakt. Hoeveel Ajax voor de Noor ontvangt, is niet duidelijk.