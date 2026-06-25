'Ajax ziet middenvelder vertrekken en tekenen bij Franse club'
Branco van den Boomen is dichtbij een definitief vertrek bij Ajax. De dertigjarige middenvelder staat op het punt om te tekenen bij Angers, zo meldt Voetbal International donderdagmiddag. De Franse club huurde Van den Boomen afgelopen halfjaar al.
Angers is erg tevreden met Van den Boomen. De middenvelder wist ondanks een langdurige rugblessure zijn stempel te drukken in de Ligue 1. De club wil hem dan ook graag definitief inlijven.
Volgens VI zijn Van den Boomen en Angers er al op hoofdlijnen uit. Ook de Amsterdammers rekenen niet meer op de middenvelder bij de seizoensstart. Een transfer lijkt daardoor aanstaande.
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'Ajax ziet middenvelder vertrekken en tekenen bij Franse club'
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