Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax

'Ajax ziet middenvelder vertrekken en tekenen bij Franse club'

Sara
bron: Voetbal International
Branco van den Boomen bij Ajax in 2025
Branco van den Boomen bij Ajax in 2025 Foto: © BSR Agency

Branco van den Boomen is dichtbij een definitief vertrek bij Ajax. De dertigjarige middenvelder staat op het punt om te tekenen bij Angers, zo meldt Voetbal International donderdagmiddag. De Franse club huurde Van den Boomen afgelopen halfjaar al.

Angers is erg tevreden met Van den Boomen. De middenvelder wist ondanks een langdurige rugblessure zijn stempel te drukken in de Ligue 1. De club wil hem dan ook graag definitief inlijven. 

Volgens VI zijn Van den Boomen en Angers er al op hoofdlijnen uit. Ook de Amsterdammers rekenen niet meer op de middenvelder bij de seizoensstart. Een transfer lijkt daardoor aanstaande.  

Zet in op Nederland tegen Tunesië!

Het Nederlands elftal speelt in de nacht van donderdag op vrijdag de laatste groepswedstrijd op het WK tegen Tunesië. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Mika Godts kijkt naar boven

Godts teleurgesteld in Ajax: "Dat is toch een paar keer gebeurd"

0
Wim Kieft

Kieft weert felle kritiek af: "Dat wij heel minachtend deden"

0
Lees meer:
Ajax Ajax transfers & geruchten Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jade Anna en Kenneth Taylor op huwelijksreis

'Taylor moe van influencer en vriendin Jade Anna': "Schiet eens op man"

0
Joël Veltman

Veltman bevestigt vertrek: "Ben nog nooit transfervrij geweest"

0
Lionel Messi en Lisandro Martinez

VIDEO | Martinez dankt wervelende Messi en wint eerste WK-duel

0
Ronald Koeman tijdens het volkslied van Nederland

'Koeman moet ingrijpen': "Frenkie de Jong op de bank zetten"

0
Mohamed Ihattaren

Mo Ihattaren (24) wil terugkeren naar Ajax: "Ik ben een koopje"

0
Wout Weghorst maakt een foto

Oranje speelt op WK gelijk tegen Japan; Wout Weghorst bankzitter

0
Wout Weghorst tijdens een training van Oranje in Zeist

VIDEO | Weghorst slooft zich als enige compleet uit in 35 graden

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Ajax ziet middenvelder vertrekken en tekenen bij Franse club'

Ajax gaat oefenduel spelen in Kras Stadion: "Live uitgezonden"

'Václav Černý verschijnt op de radar van Nederlandse topclub'

Ronald de Boer: "Bij Ajax ging dat voor m'n gevoel vaak verkeerd"

Ajax legt talentvolle verdediger vast: "De volledige rechterkant"

'BILD: Sergiño Dest mogelijk weg bij PSV, Ajax kan profiteren'

Verweij onthult transfer Nick Verschuren: "Transfersom van 8 ton"

Afellay geniet van oud-Ajacied: "Moet blind zijn om dat niet te zien"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws