Van Hanegem kijkt naar Ajax: "Niet bijzonder wat ze laten zien"
'Ajax ziet miljoenen binnenstromen na overwinning in Europa'

Arthur
bron: UEFA
Ajax wint van Qarabag
Ajax wint van Qarabag Foto: © Pro Shots

Na vijf nederlagen op rij heeft Ajax in hun zesde Champions League-wedstrijd eindelijk weer kunnen bijschrijven. De Amsterdammers naderen daarmee de veertig miljoen euro aan prijzengeld.

Ajax begon het seizoen met 37,62 miljoen euro aan UEFA-geld. Tegen Internazionale, Olympique Marseille, Chelsea, Galatasaray en Benfica lukte het echter niet om dit bedrag aan te vullen. Op bezoek bij Qarabag FK viel daarentegen wél een overwinning te noteren, wat een bonus van 2,1 miljoen euro oplevert.

Volgens de regels van de UEFA ontvangen clubs dit bedrag bij een overwinning in de groepsfase van de Champions League. Door deze winst stijgt het totaal van Ajax naar 39,72 miljoen euro aan prijzengeld. Bovendien neemt de kans toe dat Ajax niet als laatste eindigt in de groepsfase, wat voordelig kan zijn voor de ranglijstbonus.

Deze bonus wordt trapsgewijs vanaf de onderkant van de ranglijst uitgekeerd: de hekkensluiter ontvangt 275 duizend euro, en dit bedrag loopt per hogere positie op. In de huidige berekening is de minimale ranglijstbonus meegenomen.

