Ajax ziet miljoenen in rook opgaan: "Hun waarde keldert in rap tempo"

Thilo Kehrer en Marcos Leonardo hebben geen bijzonder goede eerste maanden bij Ajax achter de rug. De twee kamen met hooggespannen verwachtingen en hoge transferwaarden naar Ajax, maar leveren vooralsnog te weinig.

De dertigjarige Kehrer levert in november liefst 5,8 miljoen euro in en zakt van 11,6 miljoen euro naar 5,6 miljoen euro", opent Milan Keskin namens Football Transfers. "Ajax huurt de Duitse centrale verdediger dit seizoen tot medio 2027 van AS Monaco, waar hij nog tot medio 2028 onder contract staat."

"Door zijn gebrek aan speeltijd in Amsterdam keldert zijn waarde echter in rap tempo", constateert Keskin. "Begin dit kalenderjaar was de oud-speler van onder meer Paris Saint-Germain en West Ham United nog 21,8 miljoen euro waard. Sindsdien is zijn ETV elke maand verder gedaald."