Ajax ziet miljoenen in rook opgaan: "Hun waarde keldert in rap tempo"
Thilo Kehrer en Marcos Leonardo hebben geen bijzonder goede eerste maanden bij Ajax achter de rug. De twee kamen met hooggespannen verwachtingen en hoge transferwaarden naar Ajax, maar leveren vooralsnog te weinig.
De dertigjarige Kehrer levert in november liefst 5,8 miljoen euro in en zakt van 11,6 miljoen euro naar 5,6 miljoen euro", opent Milan Keskin namens Football Transfers. "Ajax huurt de Duitse centrale verdediger dit seizoen tot medio 2027 van AS Monaco, waar hij nog tot medio 2028 onder contract staat."
"Door zijn gebrek aan speeltijd in Amsterdam keldert zijn waarde echter in rap tempo", constateert Keskin. "Begin dit kalenderjaar was de oud-speler van onder meer Paris Saint-Germain en West Ham United nog 21,8 miljoen euro waard. Sindsdien is zijn ETV elke maand verder gedaald."
"Voor spits Leonardo geldt precies hetzelfde verhaal. De aanvaller werd in juli overgenomen van Al-Hilal en tekende in de Johan Cruijff ArenA een contract tot medio 2031, maar komt eveneens weinig aan spelen toe", zet hij de realiteit op papier. "Zijn ETV daalt daardoor met 5,2 miljoen euro: van 23,9 miljoen euro naar 18,3 miljoen euro. Ondanks die flinke klap behoort de spits nog altijd tot de meest waardevolle spelers in de selectie van Ajax."
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