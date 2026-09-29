Ajax ziet miljoenen lonken door Sutalo: "Vergroting op de kans"
Ajax kan mogelijk alsnog miljoenen overhouden aan Josip Sutalo. De Kroatische verdediger wordt dit seizoen verhuurd aan Lazio en heeft daar voorzichtig het vertrouwen van trainer Gennaro Gattuso gewonnen. Willem Leijgraf van FootballTransfers ziet daardoor een financieel gunstig scenario ontstaan voor de Amsterdammers.
Sutalo vertrok afgelopen zomer uit Amsterdam nadat duidelijk was geworden dat er onder trainer Míchel Sánchez geen toekomst meer voor hem lag. Lazio nam hem voor drie miljoen euro op huurbasis over en betaalt gedurende het seizoen zijn volledige salaris.
Aanvankelijk moest Sutalo in Italië geduld hebben. Mede door een bovenbeenblessure kwam zijn debuut pas later, maar door de blessure van concurrent Danilho Doekhi kreeg hij tegen AC Milan zijn kans. Na het 2-2 gelijkspel behield de Kroaat ook tegen Venezia zijn basisplaats. Lazio won dat duel met 0-2.
"Sutalo kreeg dus het vertrouwen van Gattuso bij Lazio, waarna hij deze kans kans met beide handen greep", schrijft Leijgraf. Hoewel Doekhi volgens de data van FootballTransfers op dit moment een hogere Skill-rating heeft, krijgt Sutalo de mogelijkheid om zich te bewijzen. "De Italiaanse oefenmeester zit zodoende met een luxeprobleem in het hart van de defensie."
De ontwikkeling wordt ook bij Ajax met belangstelling gevolgd. Sutalo staat in Amsterdam nog tot medio 2028 onder contract en in de huurovereenkomst met Lazio is een koopoptie opgenomen. "Voor Ajax betekent de situatie van Josip Sutalo bij Lazio een vergroting op de kans op extra miljoenen", aldus Leijgraf.
Wanneer Sutalo Lazio weet te overtuigen, kunnen de Italianen hem voor 7,5 miljoen euro definitief overnemen. Via bonussen kan dat bedrag volgens FootballTransfers bovendien nog flink oplopen. "Dit bedrag zou eventueel nog op kunnen lopen tot minimaal twaalf miljoen euro en dat betekent dat Ajax uitzicht heeft op een ontzettende financiële meevaller, ondanks dat Sutalo voor een lager bedrag vertrekt dan waarvoor hij is aangetrokken in 2023."
Ajax betaalde in de zomer van 2023 nog 20,5 miljoen euro aan Dinamo Zagreb voor Sutalo. Naast de koopoptie en mogelijke bonussen heeft de Amsterdamse club volgens FootballTransfers ook recht op tien procent van de winst bij een eventuele toekomstige doorverkoop.
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Ajax ziet miljoenen lonken door Sutalo: "Vergroting op de kans"
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