Ajax ziet miljoenen lonken door Sutalo: "Vergroting op de kans"

Ajax kan mogelijk alsnog miljoenen overhouden aan Josip Sutalo. De Kroatische verdediger wordt dit seizoen verhuurd aan Lazio en heeft daar voorzichtig het vertrouwen van trainer Gennaro Gattuso gewonnen. Willem Leijgraf van FootballTransfers ziet daardoor een financieel gunstig scenario ontstaan voor de Amsterdammers.

Sutalo vertrok afgelopen zomer uit Amsterdam nadat duidelijk was geworden dat er onder trainer Míchel Sánchez geen toekomst meer voor hem lag. Lazio nam hem voor drie miljoen euro op huurbasis over en betaalt gedurende het seizoen zijn volledige salaris.

Aanvankelijk moest Sutalo in Italië geduld hebben. Mede door een bovenbeenblessure kwam zijn debuut pas later, maar door de blessure van concurrent Danilho Doekhi kreeg hij tegen AC Milan zijn kans. Na het 2-2 gelijkspel behield de Kroaat ook tegen Venezia zijn basisplaats. Lazio won dat duel met 0-2.

"Sutalo kreeg dus het vertrouwen van Gattuso bij Lazio, waarna hij deze kans kans met beide handen greep", schrijft Leijgraf. Hoewel Doekhi volgens de data van FootballTransfers op dit moment een hogere Skill-rating heeft, krijgt Sutalo de mogelijkheid om zich te bewijzen. "De Italiaanse oefenmeester zit zodoende met een luxeprobleem in het hart van de defensie."