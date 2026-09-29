Meldingen
2026-09-15
Yves Bissouma
BREAKING | 'Bissouma bereikt akkoord met Ajax: details bekend'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax ziet miljoenen lonken door Sutalo: "Vergroting op de kans"

Gijs Kila
bron: FootballTransfers
Josip Sutalo namens Lazio
Josip Sutalo namens Lazio Foto: © BSR Agency

Ajax kan mogelijk alsnog miljoenen overhouden aan Josip Sutalo. De Kroatische verdediger wordt dit seizoen verhuurd aan Lazio en heeft daar voorzichtig het vertrouwen van trainer Gennaro Gattuso gewonnen. Willem Leijgraf van FootballTransfers ziet daardoor een financieel gunstig scenario ontstaan voor de Amsterdammers.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Sutalo vertrok afgelopen zomer uit Amsterdam nadat duidelijk was geworden dat er onder trainer Míchel Sánchez geen toekomst meer voor hem lag. Lazio nam hem voor drie miljoen euro op huurbasis over en betaalt gedurende het seizoen zijn volledige salaris.

Aanvankelijk moest Sutalo in Italië geduld hebben. Mede door een bovenbeenblessure kwam zijn debuut pas later, maar door de blessure van concurrent Danilho Doekhi kreeg hij tegen AC Milan zijn kans. Na het 2-2 gelijkspel behield de Kroaat ook tegen Venezia zijn basisplaats. Lazio won dat duel met 0-2.

"Sutalo kreeg dus het vertrouwen van Gattuso bij Lazio, waarna hij deze kans kans met beide handen greep", schrijft Leijgraf. Hoewel Doekhi volgens de data van FootballTransfers op dit moment een hogere Skill-rating heeft, krijgt Sutalo de mogelijkheid om zich te bewijzen. "De Italiaanse oefenmeester zit zodoende met een luxeprobleem in het hart van de defensie."

De ontwikkeling wordt ook bij Ajax met belangstelling gevolgd. Sutalo staat in Amsterdam nog tot medio 2028 onder contract en in de huurovereenkomst met Lazio is een koopoptie opgenomen. "Voor Ajax betekent de situatie van Josip Sutalo bij Lazio een vergroting op de kans op extra miljoenen", aldus Leijgraf.

Wanneer Sutalo Lazio weet te overtuigen, kunnen de Italianen hem voor 7,5 miljoen euro definitief overnemen. Via bonussen kan dat bedrag volgens FootballTransfers bovendien nog flink oplopen. "Dit bedrag zou eventueel nog op kunnen lopen tot minimaal twaalf miljoen euro en dat betekent dat Ajax uitzicht heeft op een ontzettende financiële meevaller, ondanks dat Sutalo voor een lager bedrag vertrekt dan waarvoor hij is aangetrokken in 2023."

Ajax betaalde in de zomer van 2023 nog 20,5 miljoen euro aan Dinamo Zagreb voor Sutalo. Naast de koopoptie en mogelijke bonussen heeft de Amsterdamse club volgens FootballTransfers ook recht op tien procent van de winst bij een eventuele toekomstige doorverkoop.

Gerelateerd:
Mexx Meerdink maakte in de Johan Cruijff Arena zijn debuut bij het Nederlands elftal

Mexx Meerdink naar Ajax? "Sommige spelers hebben prikkels nodig"

0
Hedwiges Maduro

Maduro enthousiast over Ajax-aanwinst: "Zocht oplossing vooruit"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws Josip Sutalo
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Hedwiges Maduro

Maduro prijst Ajacied: "Hij denkt aan de club, niet aan zichzelf"

0
Marciano Vink

Vink enthousiast over Ajax-besluit: "Hele verstandige keuze"

0
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"

0
Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar

AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"

0
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft reageert: "Die heeft nog nooit een vlieg doodgeslagen"

0
Tolu kijkt teleurgesteld toe tijdens Ajax - PSV

Tolu maakt indruk bij Ajax: "Snapte niet dat hij gewisseld werd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Mexx Meerdink naar Ajax? "Sommige spelers hebben prikkels nodig"

Maduro enthousiast over Ajax-aanwinst: "Zocht oplossing vooruit"

Ajax ziet miljoenen lonken door Sutalo: "Vergroting op de kans"

Leonardo krijgt een waarschuwing: "Hij moet nu echt aan de bak"

Marciano Vink is niet tevreden: "Het was een beetje gezapig"

Prijzenpot KNVB-beker verhoogd, pak geld ligt klaar voor Ajax

'Ajax scoort matig in de lijst beste hooligans van Nederland'

Derksen over Weghorst: "Anders laten ze kans voor open doel liggen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws