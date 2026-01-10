'Ajax ziet naast interesse Ibrahimović ideale speler bij FC Utrecht'

Ajax hoopt deze winter nog een aanvaller aan haar selectie toe te kunnen gaan voegen. De jonge linksbuiten Maximilian Ibrahimović, de negentienjarige zoon van Zlatan Ibrahimović, zou dat moeten worden. Data van SciSports en FootballTransfers laat echter zien dat FC Utrecht-speler Yoann Cathline geen verkeerde optie zou zijn voor de Amsterdammers.

Ibrahimović zou een halfjaar gehuurd moeten worden van AC Milan, waar hij nu zit. Ajax kan het zichzelf echter makkelijker maken met Cathline, die volgens data van SciSports een 99% overeenkomst heeft met Ibrahimović. Cathline is met een geschatte waarde van 9,3 miljoen euro wel een stuk duurder dan de jonge flankenspeler, die een waarde heeft van een half miljoen.



Cathline stond dit seizoen twaalfmaal in de basis, waarin hij één keer scoorde en twee keer aangever was. Ondanks zijn geringe productie, behoren zijn statistieken nog altijd tot die van de beste buitenspelers in de Eredivisie. Of Ajax dergelijke bedragen neer wil leggen voor een buitenspeler, is niet bekend.