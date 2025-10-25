Kick-off
'Ajax wilde oude bekende terughalen, verkopende partij weigerde'
Ajax ziet 'ontdekker' van Godts, Mokio en Bounida vertrekken

Amber
bron: RSC Anderlecht
Jorthy Mokio
Jorthy Mokio Foto: © Pro Shots

Ajax ziet jeugdscout Afrim Salievski na vijf jaar vertrekken naar RSC Anderlecht. De Belgisch-Albanese talentenjager keert terug naar de club waar zijn loopbaan ooit begon. In Brussel gaat hij aan de slag als Talent Director op de befaamde jeugdacademie Neerpede.

Salievski werkte eerder tussen 2012 en 2020 voor Anderlecht als jeugdscout. In 2020 haalde Marc Overmars hem naar Amsterdam, waar hij zich voornamelijk richtte op het aantrekken van jonge talenten uit België. Onder zijn verantwoordelijkheid wisten de Amsterdammers spelers als Mika Godts, Jorthy Mokio, Stanis Idumbo, Henrion Martin, Ethan Butera en Rayane Bounida naar Ajax te halen.

Godts en Mokio behoren inmiddels tot de vaste kern van de A-selectie, terwijl Bounida steeds nadrukkelijker op de deur klopt. Bij Anderlecht is men verheugd over de terugkeer van Salievski. "De komst van Afrim Salievski is een volgende stap in het versterken van de jeugdopleiding en onderstreept het belang dat we hechten aan de detectie, het opleiden en de toenemende doorstroming van talent", aldus Tim Borguet, chef sport bij Anderlecht, op de officiële clubkanalen.

