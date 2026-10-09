Ajax ziet ook Pugno wegvallen: "Tot december moet het goed komen"

Ajax kan voorlopig geen beroep doen op Diego Pugno. De van Juventus gehuurde spits kampt met een blessure, zo maakte trainer Míchel Sánchez vrijdag duidelijk tijdens de persconferentie richting de thuiswedstrijd tegen NEC.

De kwetsuur van Pugno komt op een ongelukkig moment. Ajax verloor tijdens de interlandperiode Kasper Dolberg al voor lange tijd met een zware knieblessure. De Deen werd inmiddels succesvol geopereerd, maar lijkt dit seizoen niet meer in actie te komen. "We hopen dat Dolberg snel herstelt", vertelt Míchel. "Hij heeft ons tot nu toe veel geholpen. We hebben veel vertrouwen in Leonardo en we denken dat hij belangrijk kan gaan zijn." Dolberg verblijft momenteel nog in Denemarken, waar hij ook onder het mes ging. "Ik sprak Kasper via de telefoon", vertelt de Ajax-trainer. "Het was een harde klap voor hem. De operatie is gelukkig goed gedaan. Hij heeft nu rust nodig en hij moet geduldig zijn. Het wordt voor hem lastig om dit seizoen nog te spelen, maar hij hoort bij het team."

Door het wegvallen van Dolberg krijgt Marcos Leonardo de komende periode meer mogelijkheden. De Braziliaan kende een moeizame start in Amsterdam, maar volgens Míchel ziet Ajax nog altijd voldoende potentie. "Het is belangrijk dat we de beste versie van een speler eruit halen. Ik heb met hem gesproken over zijn beste versie. Hij traint goed met het team en hij ontwikkelt zichzelf. Het was belangrijk toen hij naar Ajax kwam, maar hij moet blijven groeien. Daar hebben we vertrouwen in." Naast Leonardo beschikt Ajax met Tolu Arokodare nog over een andere spits voor het eerste elftal. Pugno leek door de blessure van Dolberg eveneens in beeld te kunnen komen voor meer minuten, maar dat is voorlopig geen optie. "Maar hij is momenteel geblesseerd. Tot december moet het goed komen met Tolu en Leonardo", aldus Míchel. Ajax hervat zaterdag om 21.00 uur de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen NEC. Daarna volgt een druk programma met duels in de Conference League en wedstrijden tegen onder meer FC Groningen, Sparta Rotterdam, AZ en FC Twente.