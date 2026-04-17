'Ajax ziet ook stadion andere Eredivisionist als optie voor play-offs'
Ajax is achter de schermen al druk bezig met een uitwijkplan voor de mogelijke thuiswedstrijden in de play-offs. Die duels kunnen namelijk niet in de Johan Cruijff ArenA worden gespeeld vanwege concerten van Harry Styles.
De Britse popartiest geeft maar liefst tien concerten in het Amsterdamse stadion. Mocht Ajax play-offs moeten spelen, dan kan dat niet in de Johan Cruijff ArenA. De NOS wist eerder al te melden dat Heracles Almelo is benaderd door Ajax. "Ik hoef hier niet geheimzinnig over te doen. Het klopt dat Ajax het verzoek heeft gedaan bij de directie van Heracles. En zij hebben aan mij gevraagd of ik zoiets zou zien zitten", zei burgemeester Richard Korteland.
Volgens het Algemeen Dagblad wordt ook het stadion van FC Volendam als optie gezien. De halve finales van de Europese play-offs worden gespeeld op donderdag 21 mei, de finale op zondag 24 mei. Harry Styles treedt onder meer op op 20, 22 en 23 mei. Ajax speelt in de Eredivisie nog tegen NAC Breda (uit), PSV (thuis), FC Utrecht (thuis) en sc Heerenveen (uit).
Ceballos van Real Madrid naar Ajax? "Cruijff er heel erg mee bezig"
Raakt Ajax toptalent nu al kwijt? "Bizar wat er voor haar belt"
Lasse Schöne vertelt: "Er was nooit echt sprake van een terugkeer"
'Ajax ziet ook stadion andere Eredivisionist als optie voor play-offs'
Ajax meldt slecht nieuws: Speler dit seizoen niet meer in actie
Lentin Goodijk legt vinger op zere plek bij Ajax: "Paniekaankoop"
Eenhoorn waarschuwt Ajax: "Ze zullen fans moeten teleurstellen"
"Ik heb altijd de droom gehad om met Ajax een prijs te pakken"
'Ajax heeft club uit Overijssel benaderd voor duels in play-offs'
Wout Weghorst weg bij Ajax? "Soms heb je wat andere types nodig"
Milan van Ewijk had bij Ajax kunnen voetballen: "Ze namen me niet"
Berghuis geprezen: "Prettig om naar zo'n aanvoerder te luisteren"
'Eredivisieclubs nemen afstand van NAC, Bredase club reageert'
Van Asten dolgelukkig na droomavond: "Zakte bijna door mijn benen"
Dubbelrol Cruijff onder vergrootglas: "Dat kan conflicteren"
Van der Leegte clashte met Van der Vaart: "Maakte haar helemaal af"
Menno Pot: "PSV wordt niet het Bayern München van Nederland"
'Ajax heeft concrete interesse in middenvelder van Real Madrid'
Telstar-speler naar Ajax? "Wil het liefst in Nederland blijven"
Ajax-supporters furieus tijdens oefenduel: "Reden voor ontslag"
VIDEO | Ajax gaat ook in oefenduel met FC Twente nipt onderuit
'Óscar García geeft duidelijk signaal af over toekomst bij Ajax'
'Voormalig Ajax-verdediger kan loopbaan vervolgen in Engeland'
Garcia geeft talenten de kans: Carrizo en Bounida in de basis
Godts vol lof: "Op zijn leeftijd zie je nog steeds de klasse"
Ajax krijgt transfertip: "Denk dat hij daar wel voor open staat"
Jordi Cruijff: "Daar doen we ook bij Ajax en Barcelona niet aan"
"Aan de reacties merk je dat het speciaal blijft, winnen bij Ajax"
'Mokio haalt woede eigen familie op de hals': "Het is pijnlijk"
Ajax nog in de race: zo worden alle Europese tickets verdeeld