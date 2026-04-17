'Ajax ziet ook stadion andere Eredivisionist als optie voor play-offs'

Amber
bron: Algemeen Dagblad
De Johan Cruijff ArenA van Ajax Foto: © Pro Shots

Ajax is achter de schermen al druk bezig met een uitwijkplan voor de mogelijke thuiswedstrijden in de play-offs. Die duels kunnen namelijk niet in de Johan Cruijff ArenA worden gespeeld vanwege concerten van Harry Styles.

De Britse popartiest geeft maar liefst tien concerten in het Amsterdamse stadion. Mocht Ajax play-offs moeten spelen, dan kan dat niet in de Johan Cruijff ArenA. De NOS wist eerder al te melden dat Heracles Almelo is benaderd door Ajax. "Ik hoef hier niet geheimzinnig over te doen. Het klopt dat Ajax het verzoek heeft gedaan bij de directie van Heracles. En zij hebben aan mij gevraagd of ik zoiets zou zien zitten", zei burgemeester Richard Korteland.

Volgens het Algemeen Dagblad wordt ook het stadion van FC Volendam als optie gezien. De halve finales van de Europese play-offs worden gespeeld op donderdag 21 mei, de finale op zondag 24 mei. Harry Styles treedt onder meer op op 20, 22 en 23 mei. Ajax speelt in de Eredivisie nog tegen NAC Breda (uit), PSV (thuis), FC Utrecht (thuis) en sc Heerenveen (uit).

