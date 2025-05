'Ajax ziet oud-publiekslieveling als ideale opvolger voor Farioli'

Ajax zou interesse hebben in Christian Chivu. Dat meldt transferexpert Matteo Moretto . De 44-jarige trainer hield Parma dit seizoen uit de degradatiezone en zou in Amsterdam worden gezien als mogelijke opvolger van Francesco Farioli.

Farioli besloot onlangs zelf te stoppen als hoofdtrainer van Ajax. Nu is het aan technisch directeur Alex Kroes om een opvolger aan te stellen. Die opvolger wordt in elk geval niet Erik ten Hag of Michael Reiziger: zij verlengden recent bij respectievelijk Jong Oranje en Bayer Leverkusen.

Volgens journalist Matteo Moretto zingt inmiddels ook de naam van Cristian Chivu rond in Amsterdam. De oud-verdediger heeft een indrukwekkend verleden bij Ajax. Tussen 1999 en 2003 speelde hij 107 Eredivisie-wedstrijden en groeide hij uit tot publiekslieveling.

Chivu begon zijn trainerscarrière in de jeugdopleiding van Internazionale. In februari kreeg hij zijn eerste kans als hoofdtrainer bij Parma, dat destijds op de achttiende plek in de Serie A stond. Drie maanden later wist hij met de club lijfsbehoud te realiseren: Parma sloot het seizoen af als zestiende. Chivu ligt nog tot 30 juni 2026 vast bij de club, die hem dan ook graag wil behouden.

Opvallend is dat zijn naam al eerder viel bij Ajax. In april vorig jaar werd hij genoemd als mogelijke assistent van Graham Potter, destijds de beoogde hoofdtrainer in Amsterdam.