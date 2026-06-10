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Ajax ziet regelwijziging Eredivisie: "Kan je thuisrecht verliezen"

Arthur
Johan Cruijff Arena
Johan Cruijff Arena Foto: © BSR Agency

Die KNVB heeft de regels rondom de play-offs voor Europees voetbal in de Eredivisie aangepast. De voetbalbond heeft daarbij duidelijk vastgelegd dat clubs hun thuisvoordeel onder striktere voorwaarden behouden, zo laat Jan de Jong, algemeen directeur van Eredivisie CV en lid van het competitiebestuur betaald voetbal, weten aan ESPN.

De wijziging is direct ingegeven door de situatie van dit seizoen, waarin Ajax door concerten in de Johan Cruijff ArenA moest uitwijken. De Amsterdammers speelden hun play-offwedstrijden om Europees voetbal daardoor in het Kras Stadion van FC Volendam. Daar werd in de halve finale FC Groningen verslagen, waarna FC Utrecht in de finale na strafschoppen werd geklopt. Ajax verzekerde zich zo alsnog van Europees voetbal.

Een vergelijkbaar scenario moet in de toekomst worden voorkomen. De Jong licht toe bij ESPN: "Vorige week hebben we in de vergadering van vennoten besloten dat iedere club in de Eredivisie in principe en in beginsel haar stadion beschikbaar moet hebben vanaf de Johan Cruijff Schaal tot en met de laatste wedstrijd in de play-offs."

Volgens hem heeft dat directe gevolgen wanneer een stadion niet beschikbaar is. "Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn, dan kun je bij Europese play-offs je thuisrecht verliezen." In sommige gevallen kan nog worden uitgeweken naar een alternatief stadion, maar dat gaat niet meer zonder toestemming. "Dan kun je naar een alternatief kijken waar het competitiebestuur toestemming voor moet geven. Geeft het competitiebestuur daar géén toestemming voor, dan verlies je het thuisrecht en speel je een uitwedstrijd."

Daarnaast geldt een striktere termijn voor dergelijke beslissingen. "De club heeft wel de mogelijkheid om uit te wijken, maar dat moet dan voor 1 januari zijn gedaan", aldus De Jong.

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