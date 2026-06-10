Ajax ziet regelwijziging Eredivisie: "Kan je thuisrecht verliezen"
Die KNVB heeft de regels rondom de play-offs voor Europees voetbal in de Eredivisie aangepast. De voetbalbond heeft daarbij duidelijk vastgelegd dat clubs hun thuisvoordeel onder striktere voorwaarden behouden, zo laat Jan de Jong, algemeen directeur van Eredivisie CV en lid van het competitiebestuur betaald voetbal, weten aan ESPN.
De wijziging is direct ingegeven door de situatie van dit seizoen, waarin Ajax door concerten in de Johan Cruijff ArenA moest uitwijken. De Amsterdammers speelden hun play-offwedstrijden om Europees voetbal daardoor in het Kras Stadion van FC Volendam. Daar werd in de halve finale FC Groningen verslagen, waarna FC Utrecht in de finale na strafschoppen werd geklopt. Ajax verzekerde zich zo alsnog van Europees voetbal.
Een vergelijkbaar scenario moet in de toekomst worden voorkomen. De Jong licht toe bij ESPN: "Vorige week hebben we in de vergadering van vennoten besloten dat iedere club in de Eredivisie in principe en in beginsel haar stadion beschikbaar moet hebben vanaf de Johan Cruijff Schaal tot en met de laatste wedstrijd in de play-offs."
Volgens hem heeft dat directe gevolgen wanneer een stadion niet beschikbaar is. "Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn, dan kun je bij Europese play-offs je thuisrecht verliezen." In sommige gevallen kan nog worden uitgeweken naar een alternatief stadion, maar dat gaat niet meer zonder toestemming. "Dan kun je naar een alternatief kijken waar het competitiebestuur toestemming voor moet geven. Geeft het competitiebestuur daar géén toestemming voor, dan verlies je het thuisrecht en speel je een uitwedstrijd."
Daarnaast geldt een striktere termijn voor dergelijke beslissingen. "De club heeft wel de mogelijkheid om uit te wijken, maar dat moet dan voor 1 januari zijn gedaan", aldus De Jong.
Doe mee aan het WK-spel van Ajax1!
Het WK begint op donderdag 11 juni in de Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Hoe ver gaat Oranje komen? Doe mee aan het WK-spel van Ajax1 op Scorito!
'Kenny Tete moest het afleggen': "Bondscoach moest bakzeil halen"
Ajax ziet regelwijziging Eredivisie: "Kan je thuisrecht verliezen"
Stam bemoeit zich met Oranje: "Ik denk anders dan de bondscoach"
Koeman irriteert zich aan Oranje-spelers: "Dan ben ik nog netjes"
"Je ziet dat die prijs onbetaalbaar is geworden voor Ajax en PSV"
Ajax-supporters krijgen advies: "Ga niet uitgebreid snacken"
'Voormalig Ajax-talent Silvano Vos keert terug in de Eredivisie'
FC Twente hield transfer naar Ajax tegen: "Je bent hartstikke gek"
Doe mee aan het Ajax1.nl WK 2026-spel en win mooie prijzen!
'Bounida ziet eigen transferwaarde flink stijgen na doorbraak'
Sneijder over WK-incident: "Had je geen liplezers voor nodig"
Sneijder en Van der Vaart onthullen: "Met hem mag je nooit op stap"
'Twee Spaanse clubs denken serieus aan komst van Oscar Garcia'
Theo Janssen trekt conclusie over Oranje: "Het was bedroevend"
Conceptprogramma Ajax bekend: eerste topper al vroeg gespeeld
Taylor heel duidelijk over terugkeer naar Ajax: "Dat zou..."
Driessen ziet niks in eventueel Oranje-plan: "Wordt kwetsbaar"
Freek Jansen: "Ajax wilde niet hoger gaan dan vijf miljoen euro"
PSV slaat slag en haalt 16-jarig Ajax-talent transfervrij binnen
Jurriën Timber reageert op mislopen WK: "Het breekt mijn hart"
'Regeer ziet eigen transferwaarde afgelopen seizoen iets dalen'
Taylor over Ajax-tijd: "Toen was het wel een halfjaar strijden"
'Ajax geeft niet op en is geobsedeerd met komst van Ter Stegen'
'Spaanse club gaat zich bij Ajax melden voor toptarget Rosa'
Ajax begint het nieuwe Eredivisie-seizoen met een uitwedstrijd
Ajax vertrekt in de voorbereiding op het seizoen naar Garderen
Huntelaar kritisch op speler Nederlands elftal: "Hij is bang"
Wesley Sneijder waarschuwt Koeman: "Zo gaat het niet werken"
Kenneth Perez verwacht wijziging bij Oranje: "Echt irritant"
Driessen wijst naar Brobbey: "Dan zit je niet lekker op de bank"