Ajax ziet regelwijziging Eredivisie: "Kan je thuisrecht verliezen"

Die KNVB heeft de regels rondom de play-offs voor Europees voetbal in de Eredivisie aangepast. De voetbalbond heeft daarbij duidelijk vastgelegd dat clubs hun thuisvoordeel onder striktere voorwaarden behouden, zo laat Jan de Jong, algemeen directeur van Eredivisie CV en lid van het competitiebestuur betaald voetbal, weten aan ESPN.

De wijziging is direct ingegeven door de situatie van dit seizoen, waarin Ajax door concerten in de Johan Cruijff ArenA moest uitwijken. De Amsterdammers speelden hun play-offwedstrijden om Europees voetbal daardoor in het Kras Stadion van FC Volendam. Daar werd in de halve finale FC Groningen verslagen, waarna FC Utrecht in de finale na strafschoppen werd geklopt. Ajax verzekerde zich zo alsnog van Europees voetbal.

Een vergelijkbaar scenario moet in de toekomst worden voorkomen. De Jong licht toe bij ESPN: "Vorige week hebben we in de vergadering van vennoten besloten dat iedere club in de Eredivisie in principe en in beginsel haar stadion beschikbaar moet hebben vanaf de Johan Cruijff Schaal tot en met de laatste wedstrijd in de play-offs."