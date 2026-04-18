Ajax ziet scout na zes jaar vertrekken: "Dat heb ik besloten"

Ajax moet na bijna zes seizoenen afscheid nemen van scout Wesley Nys. De 39-jarige Belg heeft via Instagram bekendgemaakt dat hij aan de slag gaat bij Anderlecht.

De jeugdscout was op zoek naar jeugdig talent voor Ajax in België, Frankrijk en Luxemburg. "Na bijna zes seizoenen heb ik besloten om Ajax te verlaten", schrijft hij. "Tijdens deze periode was ik verantwoordelijk voor de Belgische, Franse en Luxemburgse markt en internationale videoscouting bij de jeugd. Ik kijk terug op deze periode als waardevol en een verrijking."

Nys gaat nu weer aan de slag bij zijn oude club Anderlecht, maar is zijn collega's bij Ajax dankbaar. "Ik wil jullie heel erg bedanken voor de constructieve samenwerking en de positieve werksfeer de afgelopen jaren. Daarnaast wil ik RSC Anderlecht bedanken voor het vertrouwen dat ze in mij hebben." Eerder dit seizoen maakte hoofd scouting Kelvin de Lang bekend te stoppen bij Ajax.