Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax

Ajax ziet talent transfervrij vertrekken: "Hopelijk geen vaarwel"

Sara
Lucas Jetten
Lucas Jetten Foto: © BSR Agency

Lucas Jetten heeft afscheid genomen van Ajax. De talentvolle linksback vertrekt transfervrij uit Amsterdam, zo maakt hij maandagmiddag zelf bekend via zijn Instagram.

"Elf jaar lang heb ik Ajax mijn tweede thuis mogen noemen, het voelt gek om niet meer iedere dag binnen te lopen met dat idee", schrijft Jetten. Hij speelde dit seizoen 27 duels voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie en won in 2024 nog de Abdelhak Nouri Trofee voor het grootste talent van de jeugdopleiding bij Ajax.

"Ik voel me enorm dankbaar voor iedereen binnen de club die mij geholpen heeft om een betere speler te worden op het veld, maar misschien nog wel belangrijker de persoon die ik nu ben buiten het veld", aldus Jetten. "De verlegen jongen die binnen kwam lopen en de jongeman die de deur uit loopt lijken wel twee verschillende personen."

Jetten hoopt ooit weer terug te keren bij Ajax. "Mijn ultieme jongensdroom, debuteren in Ajax 1, heb ik helaas niet waargemaakt, maar dat hoop ik ooit nog te mogen meemaken. Dus hopelijk is dit niet een vaarwel, maar een tot ziens."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Ajax viert het doelpunt van Davy Klaassen

Ajax oogst complimenten: "Niemand dacht dat ze het zouden redden"

0
Youri Baas, Josip Sutalo, Vitezslav Jaros en Davy Klaassen

Ajax getipt: "Kunnen nog een serieus bedrag aan hem verdienen"

0
Lees meer:
Ajax Ajax transfers & geruchten Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Ajax viert doelpunt

Ajax moet Europees voetbal halen: "Dat mag en kan geen optie zijn"

0
Jordi Cruijff en Marijn Beuker

'In dit segment zoekt Cruijff naar spelers': "Zij worden besproken"

0
Mounir Boualin

Boualin onthult transferplannen Ajax: "Dan gaan ze 2 spitsen halen"

0
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International

Goodijk ziet Ajacied vertrekken: "Voor hem niet zo aantrekkelijk"

0
Ron Jans

Jans gaat voor unieke stunt tegen Ajax: "Zoon heeft het opgezocht"

0
Sjoerd Mossou

Mossou kritisch op Ajacied: "Armoe dat hij meegaat naar het WK"

0
Davy Klaassen

Davy Klaassen na overwinning: "Dat interesseert me allemaal niet"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Ajax oogst complimenten: "Niemand dacht dat ze het zouden redden"

Ajax getipt: "Kunnen nog een serieus bedrag aan hem verdienen"

Ajax ziet talent transfervrij vertrekken: "Hopelijk geen vaarwel"

Viergever keert terug bij Ajax? "Ik houd alle opties nog open"

Ajax verwacht snel nieuwe trainer: "Weten wat ze kunnen bieden"

Moet Ajax Pep Guardiola willen benaderen? "Dan sta je voor lul"

Godts wil bij Ajax blijven: "Hoop hier volgend jaar nog te zijn"

Ajax maakt door supporters gekozen Speler van het Jaar bekend
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws