Ajax ziet talent transfervrij vertrekken: "Hopelijk geen vaarwel"

"Elf jaar lang heb ik Ajax mijn tweede thuis mogen noemen, het voelt gek om niet meer iedere dag binnen te lopen met dat idee", schrijft Jetten. Hij speelde dit seizoen 27 duels voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie en won in 2024 nog de Abdelhak Nouri Trofee voor het grootste talent van de jeugdopleiding bij Ajax.

"Ik voel me enorm dankbaar voor iedereen binnen de club die mij geholpen heeft om een betere speler te worden op het veld, maar misschien nog wel belangrijker de persoon die ik nu ben buiten het veld", aldus Jetten. "De verlegen jongen die binnen kwam lopen en de jongeman die de deur uit loopt lijken wel twee verschillende personen."



Jetten hoopt ooit weer terug te keren bij Ajax. "Mijn ultieme jongensdroom, debuteren in Ajax 1, heb ik helaas niet waargemaakt, maar dat hoop ik ooit nog te mogen meemaken. Dus hopelijk is dit niet een vaarwel, maar een tot ziens."