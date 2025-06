'Ajax ziet talent voor Real Madrid kiezen; deal zo goed als rond'

Real Madrid is dusdanig onder de indruk van Ouazane dat de club bereid is van haar gebruikelijke beleid af te wijken om het talent vast te leggen. Volgens The Athletic en Relevo is de overgang van de zestienjarige Ajacied vrijwel rond, ondanks dat dit soort transfers niet vaak voorkomen bij de Madrilenen.

Ouazane kwam in Amsterdam uit voor Ajax Onder 17, maar krijgt in Spanje mogelijk direct een plek bij Real Madrid Castilla, het tweede elftal van de club. Marca omschrijft hem als een van de meest veelbelovende talenten die Real de afgelopen tijd heeft gescout.