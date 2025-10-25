Ajax ziet talentenontdekker vertrekken naar Belgische topclub

Afrim Salievski is na vijf jaar bij Ajax teruggekeerd naar zijn voormalige club Anderlecht. De 45-jarige Belg gaat bij Paars-Wit aan de slag als Academy Talent Director, zo meld Anderlecht op de officiële website .

Tijdens zijn tijd in Amsterdam was Salievski verantwoordelijk voor het aantrekken van talenten zoals Mika Godts, Jorthy Mokio, Rayane Bounida, Stanis Idumbo, Henrion Martin en Ethan Butera. Mokio, Bounida en Godts kwamen gezamenlijk al tot 107 officiële wedstrijden voor Ajax, waarbij Mokio zelfs zijn debuut in het Belgische nationale elftal maakte.

Volgens Transfermarkt hebben Mokio en Godts samen inmiddels een waarde van meer dan 20 miljoen euro. Voor Mokio, die als verdediger en middenvelder speelt, is het contract momenteel een belangrijk aandachtspunt. Bij Anderlecht krijgt Salievski de leiding over de rekrutering en het behoud van talenten en staat hij aan het hoofd van het scoutingteam voor zowel de boven- als onderbouw van de jeugdopleiding.

Op de clubwebsite van Anderlecht laat Salievski weten: “Het voelt geweldig om opnieuw aan de slag te gaan bij de grootste club van België. Anderlecht heeft een rijke traditie in talentontwikkeling. Samen met het team willen we een omgeving creëren waar talent zich thuis voelt, zich kan ontwikkelen en mee kan bouwen aan het succes van de club.”