Kick-off
'Ajax wilde oude bekende terughalen, verkopende partij weigerde'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax ziet talentenontdekker vertrekken naar Belgische topclub

Arthur
bron: RSC Anderlecht
Johan Cruijff ArenA
Johan Cruijff ArenA Foto: © Pro Shots

Afrim Salievski is na vijf jaar bij Ajax teruggekeerd naar zijn voormalige club Anderlecht. De 45-jarige Belg gaat bij Paars-Wit aan de slag als Academy Talent Director, zo meld Anderlecht op de officiële website.

Tijdens zijn tijd in Amsterdam was Salievski verantwoordelijk voor het aantrekken van talenten zoals Mika Godts, Jorthy Mokio, Rayane Bounida, Stanis Idumbo, Henrion Martin en Ethan Butera. Mokio, Bounida en Godts kwamen gezamenlijk al tot 107 officiële wedstrijden voor Ajax, waarbij Mokio zelfs zijn debuut in het Belgische nationale elftal maakte.

Volgens Transfermarkt hebben Mokio en Godts samen inmiddels een waarde van meer dan 20 miljoen euro. Voor Mokio, die als verdediger en middenvelder speelt, is het contract momenteel een belangrijk aandachtspunt. Bij Anderlecht krijgt Salievski de leiding over de rekrutering en het behoud van talenten en staat hij aan het hoofd van het scoutingteam voor zowel de boven- als onderbouw van de jeugdopleiding.

Op de clubwebsite van Anderlecht laat Salievski weten: “Het voelt geweldig om opnieuw aan de slag te gaan bij de grootste club van België. Anderlecht heeft een rijke traditie in talentontwikkeling. Samen met het team willen we een omgeving creëren waar talent zich thuis voelt, zich kan ontwikkelen en mee kan bouwen aan het succes van de club.”

Zet in op Ajax tegen FC Twente!

Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd tegen FC Twente. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Danny Blind

Danny Blind furieus: "Ik heb nog nooit zulke onzin gelezen!"

0
Josip Sutalo, Lucas Rosa, Raul Moro

"Sutalo en Traoré weten niet welke kleur hesje zij aan moeten trekken"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Josip Sutalo, Lucas Rosa, Raul Moro

"Sutalo en Traoré weten niet welke kleur hesje zij aan moeten trekken"

0
Frank Peereboom

'Peereboom kaffert Ajax-talenten uit': "Moet ik weer naar Kroes"

0
Valentijn Driessen

Driessen over toekomst Heitinga: "Maandag wel, dinsdag niet meer"

0
Alex Kroes en Marijn Beuker

'Marijn Beuker wilde Spaanse trainer in plaats van John Heitinga'

0
John van den Brom

Van den Brom: "Natuurlijk kijk je met een schuin oog naar Ajax"

0
Kenneth Taylor

'Taylor had conflict met Ajax-staf': "Hij zou op de bank zitten"

0
Marciano Vink

Marciano Vink steunt Ajacied: "Ik begrijp zijn frustratie wel"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 9 19 25
2 PSV 9 15 22
3 AZ 9 7 18
4 Ajax 9 5 16
5 FC Groningen 9 1 15
6 NEC Nijmegen 9 8 14
7 FC Twente 9 3 14
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd