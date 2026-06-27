Ajax ziet target in back: "Vrije trappen nemen à la Roberto Carlos"

Volgens Jurriaan van Wessem meent dat Caio Henrique in defensief opzicht niet de perfecte verdediger voor Ajax is, maar dat de Braziliaan aanvallend zeker zijn bijdrage kan hebben. Ook bij dode spelmomenten kan hij van belang zijn.

"Hij heeft ook een goed schot in de benen, al is dat niet zijn voornaamste kwaliteit. Dat zijn namelijk zijn voorzetten", zegt Van Wessem bij Ajax Showtime. "Wat dat betreft is hij wel echt een typisch Braziliaanse back. Hij kan vrije trappen nemen à la Roberto Carlos, maar minder geraffineerd."

Van Wessem snapt niet geheel dat AS Monaco hem kwijt zou willen. "Ik ben er ook niet zo gelukkig mee dat Monaco een speler aan een concurrent in de Conference League verkoopt. Dat is namelijk het doel: de Conference League winnen. Ajax heeft hetzelfde doel."