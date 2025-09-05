Ajax transfers & geruchten
'Ajax ziet toekomst in talent en zet in op contractverlenging'
Alex Kroes in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots
Ajax wil het contract van Aaron Bouwman verlengen en openbreken. Dat meldt het Algemeen Dagblad vrijdagmiddag.
De achttienjarige verdediger ligt nog tot medio 2027 vast bij Ajax, maar de club wil hem graag belonen met een nieuwe, langdurige verbintenis. Bouwman wordt gezien als een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding en maakte deze voorbereiding een goede indruk bij de selectie van John Heitinga.
Bouwman kreeg onlangs te horen samen met Rayane Bounida en Sean Steur permanent overgeheveld te worden naar Ajax 1. Bouwman kwam dit seizoen één keer in actie in de Eredivisie voor Ajax.
