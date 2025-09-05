AD Voetbalpodcast
Wijffels hard: "Het Nederlandse voetbal staat enorm voor lul"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Ajax transfers & geruchten

'Ajax ziet toekomst in talent en zet in op contractverlenging'

Max
bron: Algemeen Dagblad
Alex Kroes in de Johan Cruijff Arena
Alex Kroes in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Ajax wil het contract van Aaron Bouwman verlengen en openbreken. Dat meldt het Algemeen Dagblad vrijdagmiddag. 

De achttienjarige verdediger ligt nog tot medio 2027 vast bij Ajax, maar de club wil hem graag belonen met een nieuwe, langdurige verbintenis. Bouwman wordt gezien als een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding en maakte deze voorbereiding een goede indruk bij de selectie van John Heitinga.

Bouwman kreeg onlangs te horen samen met Rayane Bounida en Sean Steur permanent overgeheveld te worden naar Ajax 1. Bouwman kwam dit seizoen één keer in actie in de Eredivisie voor Ajax. 

Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
