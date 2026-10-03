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'Ajax ziet transferwaarde Amrabat flink dalen sinds zijn komst'

Sara
bron: Transfermarkt
Sofyan Amrabat bij Ajax
Sofyan Amrabat bij Ajax Foto: © Pro Shots

Sofyan Amrabat streek in het slot van de transferwindow deze zomer neer in Amsterdam. De dertigjarige middenvelder moet bij Ajax een vaste plek op het middenveld nog veroveren. Volgens de nieuwste update van Transfermarkt is zijn marktwaarde flink gedaald sinds zijn komst.

Waar zijn marktwaarde vorige zomer nog op 17 miljoen euro werd geschat, wordt zijn waarde inmiddel geschat op 8 miljoen euro. Daarmee is de waarde van de Ajacied in korte tijd flink gedaald. 

Zijn hoogste marktwaarde dateert nog uit zijn tijd bij Manchester United. Hij vertegenwoordigde toen een transferwaarde van maar liefst 30 miljoen euro. Hij kwam tot nu toe in vier duels in actie bij Ajax in de Eredivisie.

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