Ajax ziet transferwaarde Bounida naar ongekende hoogte stijgen

Rayane Bounida klopt steeds nadrukkelijker op de deur bij Ajax. En dat is terug te zien in de geschatte transferwaarde van de aanvallende middenvelder.

Een paar maanden geleden werd Bounida namelijk nog door Transfermarkt getaxeerd op een marktwaarde van zo'n 1,5 miljoen euro. In maart 2026 is deze waarde echter flink gestegen, want volgens het medium vertegenwoordigt de Ajacied een transferwaarde van maar liefst 5 miljoen euro. Een stijging van liefst 233 procent!

Medio 2022 werd Bounida overgenomen van Anderlecht, waarna hij in de jeugdopleiding van de Amsterdammers terechtkwam. Dit seizoen kwam Bounida al tot zeventien officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax. Hierin wist hij één keer te scoren en gaf hij vier assists.