Ajax ziet transferwaarde Josip Sutalo opnieuw met miljoenen dalen

Josip Sutalo maakt niet altijd een even zekere indruk in het shirt van Ajax. En dat heeft zijn weerga op de geschatte transferwaarde van de Kroatische verdediger, want deze is opnieuw gedaald.

Transfermarkt schatte Sutalo begin december nog op een marktwaarde van zo'n 17 miljoen euro. Enkele maanden later is dit bedrag dus gedaald, want in maart 2026 wordt de verdediger getaxeerd op zo'n 15 miljoen euro. Ter vergelijking: op zijn hoogtepunt bij Ajax (mei 2025) werd Sutalo nog geschat op zo'n 24 miljoen euro.

Medio 2023 nam Ajax de verdediger over van Dinamo Zagreb en tikte zo'n 20,5 miljoen euro af voor de diensten van Sutalo. De Kroaat is één van de aankopen van Sven Mislintat, die al snel moest vertrekken uit de Johan Cruijff Arena. In het shirt van Ajax speelde Sutalo tot dusver 101 wedstrijden, waarin hij vier keer wist te scoren.