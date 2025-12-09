Ajax ziet transferwaarde van Wout Weghorst (33) opnieuw dalen

De marktwaarde van spits Wout Weghorst is opnieuw sterk gedaald, meldt nu marktvolger Transfermarkt . Waar de waarde in juni 2025 nog op circa 4 miljoen euro stond, is die mede door zijn blessure gezakt naar ongeveer 3,5 miljoen euro.

De dip in waarde valt samen met een nieuwe tegenslag: tijdens het competitieduel met Fortuna Sittard liep de aanvaller een forse enkelblessure op, waardoor hij voor de rest van 2025 uitgeschakeld is.

Met zijn contract dat loopt tot medio 2026, is de vraag hoe dit voorval zijn toekomst bij Ajax beïnvloedt en of de club al nadenkt over mogelijke alternatieven in de aanval, waar het ook Kasper Dolberg weer tot de beschikking heeft.