Ajax ziet vleugelaanvaller een transfer naar Noorwegen maken
Ajax heeft Daniel Skaarud definitief verkocht aan Sandefjord Fotball. De achttienjarige vleugelaanvaller vervolgt zijn loopbaan in zijn geboorteland Noorwegen.
Skaarud kwam in de zomer van 2024 over van Lillestrøm SK en maakte afgelopen seizoen deel uit van de selectie van Ajax O19.
De Noorse jeugdinternational lag nog tot medio 2027 vast in Amsterdam, maar beide clubs hebben nu overeenstemming bereikt over een transfer naar Sandefjord.
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