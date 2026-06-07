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Ajax ziet waarde van Sean Steur in één seizoen vertienvoudigen

Thomas
bron: Transfermarkt
Sean Steur
Sean Steur Foto: © BSR Agency

Sean Steur heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een van de grootste talenten van Ajax. De middenvelder brak afgelopen seizoen definitief door in Amsterdam en dat is ook terug te zien in zijn marktwaarde. Volgens de nieuwste update van Transfermarkt behoort Steur inmiddels tot de meest waardevolle spelers van zijn leeftijdscategorie.

Waar zijn marktwaarde begin 2025 nog op slechts 700.000 euro werd geschat, staat de teller inmiddels op liefst 7 miljoen euro. Daarmee is de waarde van de Ajacied in anderhalf jaar 10 keer vereenvoudigd. Vooral zijn definitieve doorbraak in het eerste elftal heeft daarbij een grote rol gespeeld.

De achttienjarige middenvelder kwam in alle competities tot 38 officiële wedstrijden voor Ajax. Daarin was hij goed voor drie doelpunten en vijf assists. Vooral in de Eredivisie liet Steur zich zien met negentien wedstrijden, één doelpunt en één assist. Ook in de Champions League, UEFA Youth League en de KNVB Beker maakte hij zijn minuten voor de Amsterdammers.

De ontwikkeling van Steur bleef ook buiten Nederland niet onopgemerkt. Onlangs kreeg hij een plek in de prestigieuze talentenlijst van L'Équipe, waarin hij werd opgenomen bij de grootste talenten ter wereld die geboren zijn in 2008. Voor Ajax vormt zijn razendsnelle waardestijging opnieuw een bevestiging dat de jeugdopleiding nog altijd een belangrijke pijler onder het succes van de club is.

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