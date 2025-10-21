Willy en René PSV Podcast
2025-10-09
'Ajax zo goed als akkoord over verlenging van selectiespeler'

Arthur
bron: Voetbal International
Aaron Bouwman (uiterst links) met onder meer Wout Weghost Davy Klaasen en Steven Berghuis
Aaron Bouwman (uiterst links) met onder meer Wout Weghost Davy Klaasen en Steven Berghuis Foto: © BSR Agency

Ajax staat op het punt een akkoord te bereiken met Aaron Bouwman over een contractverlenging. Volgens Tim van Duijn van Voetbal International zijn de club en de jonge verdediger het bijna eens over een nieuwe verbintenis voor vijf jaar. Bouwman is onlangs achttien geworden, waardoor hij nu wettelijk voor die periode kan worden vastgelegd.

De rechtsbenige verdediger kreeg afgelopen zomer de kans zich te bewijzen tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Door de blessure van Josip Sutalo en het uitblijven van de komst van Ko Itakura, kreeg de toen zeventienjarige Bouwman volop minuten in de oefencampagne. Hij maakte daarin indruk, wat hem uiteindelijk een officieel debuut opleverde in de openingswedstrijd van het seizoen tegen Telstar (2-0 winst).

Na zijn debuut werd Bouwman helaas teruggeworpen door een blessure. Inmiddels heeft hij stevige concurrentie op zijn positie met zowel Sutalo als Itakura weer volledig fit.

Toch blijft Ajax geloven in zijn potentie. Begin september werd Bouwman, samen met Rayane Bounida en Sean Steur, definitief toegevoegd aan de selectie van het eerste elftal. Dat onderstreept het vertrouwen van de club in de jonge verdediger.

Het laatste Ajax Nieuws Aaron Bouwman Ajax transfers & geruchten
