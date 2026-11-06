Ajax zo goed als door in Conference League: goede kans op top acht

Ajax heeft zich donderdagavond nagenoeg verzekerd van overwintering in de Conference League. Door de ruime zege bij FC Midtjylland komen de Amsterdammers op zes punten uit drie wedstrijden.

De afgelopen twee seizoenen gingen sommige ploegen met zeven punten al door naar de tussenronde. Met de huidige zes punten is het volgens Football Meets Data nagenoeg zeker dat Ajax naar de knock-outfase gaat, namelijk 99,8 procent.

Ajax heeft nog drie wedstrijden te spelen in de Conference League. De Amsterdammers ontvangen nog FC Thun en Getafe. Daarnaast gaat de ploeg van trainer Míchel Sánchez op bezoek bij Sint-Truiden. Volgens de data is de ook groot dat Ajax bij de eerste acht eindigt en dus geen tussenronde hoeft te spelen.