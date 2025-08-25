Ajax zoekende op transfermarkt: "Hij wil eigenlijk gewoon Álvarez"

Ajax is in de slotfase van de transfermarkt nog op zoek naar een nieuwe nummer 6. Kian Fitz-Jim liet zondag weten dat hij in principe mag vertrekken bij de Amsterdamse club. Cristian Willaert weet echter ook dat John Heitinga de middenvelder liever ziet blijven.

"Heitinga ziet het zeker wel in Fitz-Jim zitten, anders stelt hij hem ook niet op tegen Heracles", merkt Willaert op in het ESPN-programma Tekengeld. "Maar Heitinga weet ook dat als Ajax een nieuwe nummer zes wil, er niet alleen ruimte moet worden gemaakt in de financiën, maar ook met de aantallen op het middenveld. Ajax heeft namelijk te veel middenvelders."

Volgens de journalist is Heitinga op zoek naar een specifiek type nummer zes. "Hij wil iemand met ervaring, een balveroveraar en kopsterk. Eigenlijk dus gewoon Edson Álvarez. Die gaat natuurlijk naar Fenerbahçe, maar zo'n type wil hij dolgraag", zegt Willaert, die ook weet dat de Amsterdamse clubleiding Heitinga iets wil geven om zijn selectie te versterken.

"Er is natuurlijk gedesinvesteerd, dus ze willen nog iets extra's voor hem doen. Maar dan moet er wel eerst verkocht worden. Dat kan Brian Brobbey of Kenneth Taylor zijn. Rond Taylor speelt er momenteel niets, voor Brobbey ligt er een bod, maar volgens zijn entourage komt er op korte termijn geen witte rook", besluit de journalist.