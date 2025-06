'Ajax zoekt balans: verjonging selectie en rol voor oud-spelers'

Dat de selectie qua leeftijd uit balans is, bleek pijnlijk zichtbaar in speelronde 32 van het afgelopen seizoen. Toenmalig trainer Francesco Farioli stelde in het met 0-3 verloren thuisduel tegen N.E.C. het oudste basiselftal in de clubgeschiedenis op, met een gemiddelde leeftijd van 29,6 jaar. Een duidelijk signaal dat verjonging dringend nodig is.

Toch blijft een groot deel van de ervaren kern behouden. Remko Pasveer (41) en Davy Klaassen (32) hebben hun contract verlengd, terwijl ook Steven Berghuis (33) en Wout Weghorst (32) in de plannen van John Heitinga voorkomen voor het nieuwe seizoen. Jordan Henderson (35) lijkt te vertrekken, maar het probleem blijft: Ajax heeft óf zeer jonge spelers, óf bijna veteranen.

De club heeft al vaker uitgesproken dat het spelers uit de zogenaamde ‘middencategorie’ wil aantrekken: voetballers tussen de 23 en 28 jaar, die hun top naderen en nog door kunnen groeien in waarde.

Daarom heerst er ook verdeeldheid over een mogelijke terugkeer van publiekslievelingen Dusan Tadic (36) en Daley Blind (35). Rvc-lid Danny Blind en adviseur Louis van Gaal zijn voor, terwijl Directeur Voetbal Marijn Beuker en hoofdscout Kelvin de Lang, die juist inzetten op vernieuwing, fel tegen zouden zijn. Voorlopig lijkt een rol buiten het veld realistischer voor beide clubiconen.