Ajax zoekt controleur: "Dan is daar wellicht weer iets mogelijk"

Ajax staat voor een drukke transferzomer. Jordi Cruijff zal er alles aan moeten doen om de kwaliteit van de selectie omhoog te halen met zijn nieuwe aankopen. Ook op het middenveld is een kwaliteitsimpuls noodzakelijk.

Volgens Lentin Goodijk is Ajax met name op zoek naar een ervaren kracht. Zo kwam de club al gauw uit bij Dani Ceballos, de 29-jarige Spanjaard die bij Real Madrid op een dood spoor is. "Dat is de categorie spelers waarin Jordi Cruijff momenteel zoekt: ervaren krachten die het niveau meteen omhoogkrikken", schrijft hij in Voetbal International. "Hoe haalbaar dat is, ook financieel, zal de komende periode blijken."

"Om komend seizoen weer iets van controle in wedstrijden te krijgen, heeft Ajax een controleur nodig", vervolgt hij. Oscar García benoemt sinds zijn aanstelling bijna wekelijks dat het elftal tekortschiet in de opbouw. "Het blijft bijzonder dat Ajax uitgerekend dat aspect niet op orde heeft", vindt Goodijk.

De Amsterdammers zoeken al ruim een jaar een vervanger van Jordan Henderson, een specialist op de nummer 6-positie. Tientallen opties werden afgelopen jaar al genoemd, waaronder Edson Álvarez. Mocht West Ham United komende week degraderen uit de Premier League, acht Goodijk de kans op een terugkeer van de oud-Ajacied iets groter: "Dan is daar wellicht weer iets mogelijk", besluit hij.