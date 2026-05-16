Ajax zoekt controleur: "Dan is daar wellicht weer iets mogelijk"
Ajax staat voor een drukke transferzomer. Jordi Cruijff zal er alles aan moeten doen om de kwaliteit van de selectie omhoog te halen met zijn nieuwe aankopen. Ook op het middenveld is een kwaliteitsimpuls noodzakelijk.
Volgens Lentin Goodijk is Ajax met name op zoek naar een ervaren kracht. Zo kwam de club al gauw uit bij Dani Ceballos, de 29-jarige Spanjaard die bij Real Madrid op een dood spoor is. "Dat is de categorie spelers waarin Jordi Cruijff momenteel zoekt: ervaren krachten die het niveau meteen omhoogkrikken", schrijft hij in Voetbal International. "Hoe haalbaar dat is, ook financieel, zal de komende periode blijken."
"Om komend seizoen weer iets van controle in wedstrijden te krijgen, heeft Ajax een controleur nodig", vervolgt hij. Oscar García benoemt sinds zijn aanstelling bijna wekelijks dat het elftal tekortschiet in de opbouw. "Het blijft bijzonder dat Ajax uitgerekend dat aspect niet op orde heeft", vindt Goodijk.
De Amsterdammers zoeken al ruim een jaar een vervanger van Jordan Henderson, een specialist op de nummer 6-positie. Tientallen opties werden afgelopen jaar al genoemd, waaronder Edson Álvarez. Mocht West Ham United komende week degraderen uit de Premier League, acht Goodijk de kans op een terugkeer van de oud-Ajacied iets groter: "Dan is daar wellicht weer iets mogelijk", besluit hij.
Zet in op Ajax tegen SC Heerenveen!
Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd bij SC Heerenveen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Ajax-target beschikbaar? 'Arsenal staat open voor zijn vertrek'
SC Heerenveen wil Ajax pijn doen: "Kunnen veel doelpunten maken"
'Ajax en PSV concurreren om Kroatische spits van 25 miljoen'
Ajax niet Europa in? "Een ander voordeel van die vernedering.."
Ajax zoekt controleur: "Dan is daar wellicht weer iets mogelijk"
Ajax laat oog vallen op SC Heerenveen-uitblinker: 'Hele topdrie'
Wint Ajax van SC Heerenveen? BetMGM pakt uit met deze fraaie odds
Cruijff ontkent: "Geen mondeling akkoord met welke trainer dan ook"
Ajax staat voor grote schoonmaak: deze verdedigers mogen vertrekken
Klaassen wijst naar Feyenoord: "Niet het idee dat we minder waren"
Godts meldt zich na nieuws uit België: "Selectie is bekend..."
'Ajax kijkt rond voor nieuwe doelman, grote namen worden genoemd'
Klaassen ziet zwakte bij Ajax: "Assistent neemt dat op zich"
Mika Godts niet mee naar het WK: "Ik snap de teleurstelling"
Marciano Vink adviseert Ajax: "Hij is echt de vondst van het seizoen"
Rots verwacht volle bak tegen PSV: "Daar geloof ik niets van"
Ilai Grootfaam sneert na kampioenschap met Feyenoord naar Ajax
Veldman ziet kansen tegen Ajax: "Dat hebben ze dit seizoen minder"
Vink raadt Ajacied transfer aan: "Zou een hele mooie stap zijn"
'Ajax bereikt mondelinge overeenkomst met nieuwe hoofdtrainer'
Garcia meldt drie twijfelgevallen voor duel met SC Heerenveen
Gertjan Verbeek duidelijk: "Ik zie hem niet bij Ajax terechtkomen"
Groot minpunt 'Ajax-target' aangestipt: "Was een dealbreaker"
SC Heerenveen kent twee twijfelgevallen voor wedstrijd tegen Ajax
Van der Gijp waarschuwt Jordi Cruijff: "De rest hoeven ze niet"
Enorme domper voor Mika Godts: Ajacied niet in WK-selectie
Rijkhoff reageert na nederlaag: "Ik heb echt van hem genoten"
'Nederlandse arbiter gearresteerd in Engeland, streep door WK'
"Zouden het niet erg vinden als FC Twente met een punt weg gaat"
'Ajax wil zich gaan versterken met voormalig Real Madrid-talent'