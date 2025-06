'Ajax zoekt door naar nieuwe doelman: Liverpool-goalie in beeld'

Jaros is een bekende van nieuwe Ajax-trainer John Heitinga. De 23-jarige Tsjech speelt al sinds 2017 in de jeugdopleiding van Liverpool en werd afgelopen halfjaar verhuurd aan Sturm Graz. Ajax is momenteel al concreet wil Jaros huren, maar rond is dat nog niet. Liverpool heeft op dit moment nog te hoge eisen. Jaros kon ook naar Lille, maar als tweede keeper. De Tsjech heeft bij Ajax meer perspectief om eerste doelman te woorden.

De Amsterdammers hebben volgens VI meer ijzers in het vuur. Eerder werd NEC-doelman Robin Roefs al genoemd, maar Ajax vindt de vraagprijs van zes miljoen euro te hoog. Kayne van Oevelen (FC Volendam), Dominik Kotarski (PAOK Saloniki) en Jeffrey de Lange (Olympique Marseille) staan ook op de lijst.