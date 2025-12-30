Groeten uit Grolloo
Derksen looft trainerstalent: "Ik zou het durven als ik Ajax was"
Ajax zoekt hoofdscout: 'Deze vijf namen verschijnen op shortlist'

Joram
bron: FootballTransfers
Michel Doesburg, Marc Overmars en Henk Veldmate
Michel Doesburg, Marc Overmars en Henk Veldmate Foto: © Pro Shots

Kelvin de Lang besloot onlangs zijn functie als hoofdscout van Ajax neer te leggen. De voormalig scout was het niet eens met het gevoerde beleid binnen de club en koos ervoor om Amsterdam te verlaten. Ajax is inmiddels gestart met de zoektocht naar een nieuwe hoofdscout. Volgens FootballTransfers.com staan in ieder geval vijf namen op de kandidatenlijst, waaronder Michel Doesburg van FC Twente.

"De oud-voetballer van SC Heerenveen, AZ en PEC Zwolle was eerder bij Ajax werkzaam als coördinator jeugdscouting tussen 2018 en 2023", zo schrijft Footballtransfers.com op haar website. "Doesburg is momenteel bij FC Twente werkzaam als hoofdscout, nadat hij in 2023 op pijnlijke wijze vertrok bij Ajax."

Het medium vervolgt: "De situatie was lange tijd totaal onwerkbaar, met mensen die elkaar liever ontweken dan samen aan tafel zaten. Doesburg kon niet door één deur met scout Hans van der Zee, waarna eerstgenoemde besloot te vertrekken bij Ajax. Van der Zee stopte eind 2024 bij Ajax, waardoor de terugkeer van Doesburg geen probleem hoeft te zijn."

De website noemt nog een naam. "Hamzah Sadiek wordt ook gezien als optie om Kelvin de Lang op te volgen bij Ajax. De 31-jarige directeur van het Litouwse FK Riteriai maakte eerder naamsbekendheid door Anis Hadj-Moussa aan te bevelen bij Ajax. Uiteindelijk ging Feyenoord er met de aanvaller vandoor."

"Sadiek werkte jarenlang bij Patro Eisden in België, waar hij op 23-jarige leeftijd al hoofdscout was. De voormalig jeugdspeler van FC Utrecht was later nog werkzaam als scout in Spanje bij Cádiz C.F. en Rayo Vallecano", aldus Footballtransfers.com. De namen van Joel Lara, Koen Veenstra en Casimir Westerveld worden ook genoemd op de shortlist van Ajax om hoofdscout te worden. 

Jordi Cruijff

Cruijff wordt meteen afgewezen: "Daarover bellen heeft geen zin"

0
Quilindschy Hartman

Opvallend: Ajax-target Hartman buiten selectie gehouden bij Burnley

0
Het laatste Ajax Nieuws Ajax historie & oud-spelers Kelvin de Lang
Peter Bosz dolt met Couhaib Driouech

Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"

0
Aaron Bouwman

Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"

0
Marciano Vink

Vink noemt Ajacied bij beste spelers Eredivisie: "Op middenveld"

0
Wim Kieft

Wim Kieft haalt uit naar Ajax: "Werd gek van dat gelul daar"

0
Aaron Bouwman

Aaron Bouwman: "Dat kon je tegen Feyenoord bijvoorbeeld zien"

0
Aaron Bouwman

Ajax-talent Aaron Bouwman: "Dat is altijd een droom geweest"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen maakt gehakt van Ajax: "Zo treurig, Ajax"

0
