Ajax zoekt hoofdsponsor: "Groene letters? Dat gaat niet gebeuren"
Ziggo stopt na dit seizoen als hoofdsponsor van Ajax en daardoor is de club uit Amsterdam achter de schermen druk bezig met de zoektocht naar een geschikte opvolger. Sportmarketeer Bob van Oosterhout beseft dat het om een tijdrovend project gaat.
"KNVB, Ajax, Feyenoord en PSV zijn de top van de markt. Dat zijn hele serieuze trajecten", vertelt hij op de website van RTL. "Dat gaat verder dan 'we bellen Piet even'. Er zit wel een bepaalde druk op, want ook de shirts voor volgend seizoen moeten bedrukt worden. Als dat met allerlei kunstgrepen moet gebeuren, kost dat geld", aldus Van Oosterhout, die snapt dat Ajax ook wel selectief is.
"Stel dat een sponsor groene letters wil, dat gaat niet gebeuren", voorspelt hij. Marcel Blijlevens, een expert in sportsponsoring, is benieuwd met welke partij Ajax uiteindelijk in zee gaat. "Het hoeft geen bedrijf te zijn dat zich op Nederlandse consumenten richt", reageert hij. "In feite huurt een bedrijf het merk Ajax om op zichzelf te laten afstralen", constateert hij.
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