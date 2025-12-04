Kick-off
Mike Verweij zag 'ongewenste gast' bij Ajax: "Schaamteloos"
Ajax bestuur & beleid

Ajax zoekt nieuwe commissarissen: "Moet per se een vrouw zijn"

Ajax hoopt binnen afzienbare tijd nieuwe commissarissen voor te dragen en te benoemen. Daarbij moet de Amsterdamse club rekening houden met een quotum dat bepaalt hoeveel vrouwen er in de nieuw te vormen Raad van Commissarissen plaats zullen nemen, weet Ajax Showtime.

Momenteel heeft Ajax drie mannelijke commissarissen in de RvC. Dat zijn Dirk Anbeek, Sirik Goeman en Danny Blind. Anbeek is de vice-voorzitter van de RvC, maar is momenteel ook aanspreekpunt door de afwezigheid van een president-commissaris.

"Stel dat het vandaag een nieuwe technisch commissaris zou willen benoemen, moet dat per se een vrouw zijn. Dit heeft te maken met de wettelijke verplichting dat de RvC van een beursgenoteerd bedrijf moet bestaan uit 33 procent vrouwen. Een benoeming van een mannelijke commissaris zou nu meteen nietig worden verklaard", schrijft Bart Veenstra namens Ajax Showtime.

Normaal gesproken bestaat de RvC van Ajax uit (minimaal) vijf personen. Dat houdt in dat twee van de vijf RvC-leden van het vrouwelijke geslacht zijn. "De kans is groot dat Ajax eerst twee vrouwelijke commissarissen aanstelt. Pas daarna, als de RvC van Ajax twee vrouwen kent, zal vermoedelijk een nieuwe technisch commissaris worden aangesteld. Dit uiteraard wel mits Ajax een mannelijke technisch commissaris wil aanstellen."

Volgens Veenstra is het een aannemelijk scenario dat Ajax twee vrouwen benoemt, waardoor de RvC drie mannelijke en twee vrouwelijke commissarissen kent. "In dat geval zal Blind vertrekken, waardoor Ajax een nieuwe technische mannelijke commissaris kan aanstellen. De RvC kan daarna nog een nieuwe mannelijke voorzitter aanstellen. In dat geval kent de RvC zes leden, waarvan vier mannen (66,67%) en twee vrouwen (33,33%), en houdt Ajax zich aan de wettelijke norm."

Er is ook nog een andere optie, zo schrijft Veenstra. "Een andere optie zou zijn dat Ajax twee vrouwen benoemt. Ajax kent dan een RvC met drie mannen en twee vrouwen. Blind zou daarna kunnen vertrekken, waarna de club een nieuwe mannelijke technische commissaris benoemt. Een mogelijkheid is dat Anbeek of Goeman dan de RvC verlaat, waardoor de RvC in dat geval twee mannelijke en twee vrouwelijke leden kent. De club kan daarna een nieuwe mannelijke voorzitter benoemen. In dat geval zou de RvC uit 60% mannen en uit 40% vrouwen bestaan."

