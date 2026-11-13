Menno Geelen gaat per 1 april 2027 weg als algemeen directeur bij Ajax, maar hij wil de club uit Amsterdam op een goede manier achter laten. Zo is Geelen achter de schermen druk bezig met de zoektocht naar een opvolger van Ziggo en hij vindt het dan ook fijn dat er een 'groeiend vertrouwen' is rondom Ajax.

"Dat is enorm belangrijk. We blijven dit seizoen hard werken aan de uitdagingen op en naast het veld", sprak hij tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). "We zijn Ziggo dankbaar. Ik kan nu niet ingaan op namen. We hebben er vertrouwen in en we hebben altijd scenario's voorbereid mocht Ziggo niet verlengen. Daardoor konden we snel schakelen", blikt Geelen terug.

"Meerdere partijen zijn concreet, maar dit soort processen hebben tijd nodig", vervolgt de bestuurder, die tijdens de AVA vol lof was over zijn opvolger Cas Biesta. "Hij heeft mijn oude functie overgenomen en doet dat meer dan voortreffelijk. Ik kan erover oordelen en ik vind het knap wat hij doet. Hij mag wel vaker in de spotlights staan", besluit Geelen enthousiast.