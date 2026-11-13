Ajax zoekt nieuwe hoofdsponsor: "Meerdere partijen zijn concreet"
Menno Geelen gaat per 1 april 2027 weg als algemeen directeur bij Ajax, maar hij wil de club uit Amsterdam op een goede manier achter laten. Zo is Geelen achter de schermen druk bezig met de zoektocht naar een opvolger van Ziggo en hij vindt het dan ook fijn dat er een 'groeiend vertrouwen' is rondom Ajax.
"Dat is enorm belangrijk. We blijven dit seizoen hard werken aan de uitdagingen op en naast het veld", sprak hij tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). "We zijn Ziggo dankbaar. Ik kan nu niet ingaan op namen. We hebben er vertrouwen in en we hebben altijd scenario's voorbereid mocht Ziggo niet verlengen. Daardoor konden we snel schakelen", blikt Geelen terug.
"Meerdere partijen zijn concreet, maar dit soort processen hebben tijd nodig", vervolgt de bestuurder, die tijdens de AVA vol lof was over zijn opvolger Cas Biesta. "Hij heeft mijn oude functie overgenomen en doet dat meer dan voortreffelijk. Ik kan erover oordelen en ik vind het knap wat hij doet. Hij mag wel vaker in de spotlights staan", besluit Geelen enthousiast.
Hugo Borst over Ajax Legends: "Ik had hem aan de aftrap verwacht"
Rene Wagelaar wijst naar Ajacied: "Bovennatuurlijke kwaliteiten"
Xavi Hernández na enorme afstraffing: "Daarom ben ik verbaasd!"
Nijhuis ziet negatieve trend in voetbal: "Het gaat soms te ver!"
Leon ten Voorde kritisch: "Het is een beetje door de Ajax-bril"
John van 't Schip alweer op straat gezet: "Geen vertrouwen!"
'Kenneth Taylor kan toptransfer maken, Ajax casht miljoenen'
Erik ten Hag kritisch op Oranje: "Dat was ingegeven door angst"
Theo Janssen mist oud-spelers van Ajax bij Oranje: "Zo'n type"
Jerayno Schaken ging weg bij Ajax: "Daar had ik moeite mee..."
Oranje krijgt boodschap: "Terugverlangen naar Ronald Koeman!"
Jurriën Timber verbaasd na onthulling: "Wie heeft dat gemeld?"
Rafael van der Vaart hard: "Het is geen absolute wereldtop..."
Sneijder maakt indruk: "Wanneer Wesley praat, is iedereen stil"
Huntelaar geeft gezondheidsupdate: "Nog enkele stappen te zetten"
Van Basten lyrisch over oud-Ajacied: "Gedroeg zich als een van ons"
Frank de Boer wijst naar Ajax: "Die zijn doodzonde geweest"
De Mos: "Moeilijke wedstrijden voor Ajax, zowel uit als thuis"
Ten Voorde over Ajax: "Ik weet dat er niet veel te halen valt"
Bas Nijhuis eerlijk over verleden: "Ik heb heel veel spijt..."
Oud-Ajacied Danny Blind sluit terugkeer uit: "Dat heb ik gehad"
Oranje weer van roze wolk: grote oorwassing tegen Duitsland
Babel sluit terugkeer niet uit: "Hoef ik geen haast achter te zetten"
Van 't Schip nu al onder vuur: "Er is geen vertrouwen in hem!"
Weghorst komt met boodschap voor critici: "Verwacht niet dat..."
Opstelling Oranje bekend: Nederland op bezoek in Duitsland
Cruijff openhartig: "Geloof dat iemand van boven heeft meegeholpen"
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor Ajax - ADO Den Haag
Valentijn Driessen verwacht meer van Ajacied: "Dat valt tegen"
MARCA doet voorspelling over toekomst Ter Stegen: "Alles wijst erop"