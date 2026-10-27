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Ajax bestuur & beleid

Ajax zoekt nieuwe hoofdsponsor: Nijland ziet één groot voordeel

Amber
bron: RTL
Hans Nijland
Hans Nijland Foto: © Pro Shots

Ajax moet op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor nu Ziggo na twaalfenhalf jaar stopt. Hoewel het om een omvangrijke en ingewikkelde sponsordeal gaat, verwacht voormalig FC Groningen-directeur Hans Nijland dat de Amsterdamse club een aantrekkelijke partij blijft.

Ziggo beëindigt op 1 juli volgend jaar het hoofdsponsorschap, dat Ajax jaarlijks ruim tien miljoen euro oplevert. Volgens Nijland komt het vertrek van een belangrijke sponsor doorgaans niet volledig onverwacht. "Je voelt het vaak al aankomen als een sponsor ermee stopt", vertelt Nijland tegenover RTL Z. "Je hebt goed en veel contact met je sponsor, dus je bent op de hoogte."

Ajax moet een bedrijf vinden dat niet alleen bij de club past, maar ook over voldoende financiële middelen beschikt. Nijland denkt dat de internationale uitstraling en het grote online bereik van de Amsterdammers de zoektocht makkelijker maken.

"Ook al gaat het sportief even wat minder, Ajax is een wereldmerk en de absolute koploper in Nederland als het gaat om bereik op bijvoorbeeld sociale media."

Nijland weet uit zijn tijd bij FC Groningen dat clubs bij het benaderen van potentiële sponsors goed naar hun eigen omgeving en profiel moeten kijken. Regionale betrokkenheid kan voor bedrijven een belangrijke reden zijn om een samenwerking aan te gaan.

"In onze regio is energie sterk vertegenwoordigd", vertelt Nijland over de eerdere samenwerking tussen FC Groningen en Essent. "Dat had grote plannen in de regio en dan is het voor zo'n onderneming vooral belangrijk om te laten zien dat ze ook maatschappelijk wat doet. Ze hebben er geen kuub gas meer door verkocht."

Ajax heeft tot 1 juli volgend jaar om een opvolger voor Ziggo te vinden. Uiteindelijk moet de nieuwe hoofdsponsor voldoende financiële slagkracht combineren met een passende uitstraling en interesse in het grote bereik van de club.

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