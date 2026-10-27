Ajax zoekt nieuwe hoofdsponsor: Nijland ziet één groot voordeel

Ajax moet op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor nu Ziggo na twaalfenhalf jaar stopt. Hoewel het om een omvangrijke en ingewikkelde sponsordeal gaat, verwacht voormalig FC Groningen-directeur Hans Nijland dat de Amsterdamse club een aantrekkelijke partij blijft.

Ziggo beëindigt op 1 juli volgend jaar het hoofdsponsorschap, dat Ajax jaarlijks ruim tien miljoen euro oplevert. Volgens Nijland komt het vertrek van een belangrijke sponsor doorgaans niet volledig onverwacht. "Je voelt het vaak al aankomen als een sponsor ermee stopt", vertelt Nijland tegenover RTL Z. "Je hebt goed en veel contact met je sponsor, dus je bent op de hoogte."

Ajax moet een bedrijf vinden dat niet alleen bij de club past, maar ook over voldoende financiële middelen beschikt. Nijland denkt dat de internationale uitstraling en het grote online bereik van de Amsterdammers de zoektocht makkelijker maken.

"Ook al gaat het sportief even wat minder, Ajax is een wereldmerk en de absolute koploper in Nederland als het gaat om bereik op bijvoorbeeld sociale media."