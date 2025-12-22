Kick Off Podcast
Verweij geeft update: "Zou zomaar zijn laatste wedstrijd kunnen zijn"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax zoekt nieuwe zes: West Ham United-middenvelder bekeken'

Max
bron: Algemeen Dagblad
Guido Rodríguez bij West Ham United
Guido Rodríguez bij West Ham United Foto: © BSR Agency

De kans is groot dat Ajax deze winter een nieuwe controlerende middenvelder gaat huren. Dat schrijft Voetbal International maandagochtend. 

Inmiddels is bekend dat Ajax zeer gecharmeerd is van Stije Resink, maar de middenvelder van FC Groningen lijkt meer een optie voor komende zomer. Om die periode te overbruggen denken de Amsterdammers deze winter aan het huren van een nieuwe controleur, eventueel zonder optie tot koop.

Ajax zet in op een speler met ervaring en bekeek de afgelopen tijd behoorlijk wat opties, waaronder Guido Rodríguez. De 31-jarige Argentijn komt weinig aan spelen bij West Ham United en zou met het oog op het WK van komende zomer meer willen spelen. De middenvelder heeft echter weinig wedstrijdritme. 

Gerelateerd:
Dick Schreuder

Dick Schreuder naar Ajax? "Weet nooit of je er klaar voor bent"

0
Cristian Willaert

Willaert over Ajax-zoektocht: "Er zijn nog twee kandidaten over"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Valentijn Driessen

Driessen schrikt enorm van Ajax: "Ze hebben er niks te zoeken!"

0
Aaron Bouwman (uiterst links) met onder meer Wout Weghost Davy Klaasen en Steven Berghuis

Ajacied onthult: "Mijn vader was vroeger op de F-Side te vinden"

0
John van Loen

John van Loen is woest: "Gewoon een mes in mijn rug gestoken"

0
Erik ten Hag

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

0
Václav Cerny

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

0
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
za
7/02
AZ
01:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 16 21 34
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 16 3 26
6 AZ 15 4 25
7 FC Twente 16 5 24
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd