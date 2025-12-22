'Ajax zoekt nieuwe zes: West Ham United-middenvelder bekeken'

De kans is groot dat Ajax deze winter een nieuwe controlerende middenvelder gaat huren. Dat schrijft Voetbal International maandagochtend.

Inmiddels is bekend dat Ajax zeer gecharmeerd is van Stije Resink, maar de middenvelder van FC Groningen lijkt meer een optie voor komende zomer. Om die periode te overbruggen denken de Amsterdammers deze winter aan het huren van een nieuwe controleur, eventueel zonder optie tot koop.

Ajax zet in op een speler met ervaring en bekeek de afgelopen tijd behoorlijk wat opties, waaronder Guido Rodríguez. De 31-jarige Argentijn komt weinig aan spelen bij West Ham United en zou met het oog op het WK van komende zomer meer willen spelen. De middenvelder heeft echter weinig wedstrijdritme.