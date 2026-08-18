Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax zoekt nog steeds naar nieuwe zes: "Ze hebben hem al in huis"

Max
bron: ESPN
Kenneth Perez in de Adelaarshorst
Kenneth Perez in de Adelaarshorst Foto: © MTB-Photo

Ajax is nog altijd op zoek naar een nieuwe controlerende middenvelder. Kenneth Perez en Maarten Wijffels denken dat de Amsterdammers de zoektocht kunnen staken. 

Ajax is sinds het vertrek van Jordan Henderson al op zoek naar een nieuwe 'zes', maar heeft die nog altijd niet kunnen vinden. "Ze zijn al anderhalf jaar op zoek, maar ik denk dat ze hem al in huis hebben", stelt Perez in Voetbalpraat van ESPN. Volgens de analist is Daley Blind wel geschikt voor die rol. "Je komt gewoon makkelijker aan voetballen met hem op '6'."

Blind kwam deze zomer over van Girona, maar lijkt vooral voor het centrum van de defensie gehaald te zijn. Ook Wijffels ziet Blind wel op het middenveld spelen. "Zeker in de VriendenLoterij Eredivisie. Gister was er ook een typerend moment. Op een gegeven moment kreeg Regeer een bal ingespeeld, en die had helemaal niet door dat er iemand in zijn rug zat. Dat zou Blind in de Eredivisie wel kunnen", klinkt het. "In Europa, tegen echte grote ploegen, weet ik het niet."

Gerelateerd:
Johan Inan

Ajax-watcher geeft update: "PSV ligt momenteel op poleposition"

0
Jofre Torrents

'Zoveel betaalt Ajax maximaal voor nieuwe aanwinst Jofre Torrents'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Daley Blind Kenneth Perez
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Frenkie de Jong

De Jong haalt keihard uit: "Onwaarheden, dit maakt me boos"

0
Ajax juicht na een goal van Julian Brandt

VIDEO | Samenvatting: Ajax speelt gelijk bij Shelbourne FC (2-2)

0
Robert Maaskant

Maaskant op de bres voor oud-Ajacied: "Ik vind men te kritisch"

0
Noa Lang

Fabrizio Romano geeft update over Noa Lang: "Op dit moment..."

0
Jorthy Mokio

VIDEO | Samenvatting: Mokio en Brandt schieten Ajax langs PEC Zwolle

0
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Ajax-watcher geeft update: "PSV ligt momenteel op poleposition"

Ajax zoekt nog steeds naar nieuwe zes: "Ze hebben hem al in huis"

'Zoveel betaalt Ajax maximaal voor nieuwe aanwinst Jofre Torrents'

FC Sion - Ajax niet op televisie, Ziggo Sport komt met reactie

'Italiaanse club zet Josip Sutalo bovenaan hun verlanglijst'

Michel geeft update over blessure van Ajacied: "We hopen dat..."

Kenneth Perez geniet van Ajax-speler: "Dat is heel zeldzaam"

Maas Willemsen: "Zo konden wij onder de druk van Ajax uit voetballen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws