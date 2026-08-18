Ajax zoekt nog steeds naar nieuwe zes: "Ze hebben hem al in huis"
Ajax is nog altijd op zoek naar een nieuwe controlerende middenvelder. Kenneth Perez en Maarten Wijffels denken dat de Amsterdammers de zoektocht kunnen staken.
Ajax is sinds het vertrek van Jordan Henderson al op zoek naar een nieuwe 'zes', maar heeft die nog altijd niet kunnen vinden. "Ze zijn al anderhalf jaar op zoek, maar ik denk dat ze hem al in huis hebben", stelt Perez in Voetbalpraat van ESPN. Volgens de analist is Daley Blind wel geschikt voor die rol. "Je komt gewoon makkelijker aan voetballen met hem op '6'."
Blind kwam deze zomer over van Girona, maar lijkt vooral voor het centrum van de defensie gehaald te zijn. Ook Wijffels ziet Blind wel op het middenveld spelen. "Zeker in de VriendenLoterij Eredivisie. Gister was er ook een typerend moment. Op een gegeven moment kreeg Regeer een bal ingespeeld, en die had helemaal niet door dat er iemand in zijn rug zat. Dat zou Blind in de Eredivisie wel kunnen", klinkt het. "In Europa, tegen echte grote ploegen, weet ik het niet."
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