Ajax zoekt opvolger Geelen: "Zetten op een groter kanon in"

Menno Geelen vertrekt per 1 april als algemeen directeur bij Ajax. Daardoor moeten de Amsterdammers op zoek naar een opvolger. De naam van Siem de Jong valt veel, maar Mike Verweij denkt dat Ajax hoger in wil zetten.

"Ik denk dat ze eerst op een groter kanon gaan inzetten", zegt Verweij bij De Telegraaf. Samen met Daniël de Ridder is hij aangesteld als technisch manager. Daarmee is hij teamlid van het team van technisch directeur Jordi Cruijff.

Zelf was De Jong in 276 wedstrijden in het eerste elftal goed voor 88 goals en 52 assists. Een nieuwe algemeen directeur moet goed gaan klikken met Cruijff. Valentijn Driessen hoopt voor de continuïteit in de top van Ajax: "Al heeft Cruijff een contract voor twee jaar, en zit de ad er hopelijk wel wat langer."

Ajax gaat via een extern bureau pogen een geschikte opvolger voor Van Geelen te vinden. Het contract van de algemeen directeur loopt in juni af, maar zijn taken legt Van Geel in april dus al neer