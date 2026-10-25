Ajax zoekt opvolger Ziggo. Kesbeke reageert: "Zou te gek zijn"

Ziggo gaat na vele jaren trouw sponsorschap van Ajax afzwaaien als hoofdsponsor bij de Amsterdamse club. Ajax zoekt inmiddels naar een nieuwe sponsor, maar dat moet flink wat kosten.

De club hoopt op een bedrag van boven de tien miljoen euro per jaar. Oos Kesbeke, Amsterdammer en eigenaar van het gelijknamige zoetzuurbedrijf uit de hoofdstad reageert. "Dat zou helemaal te gek zijn, als je naam op het shirt van je cluppie staat", reageert de Augurkenkoning tegenover RTL. "Maar het is natuurlijk 86 bruggen te ver."

"Als je het moet verdienen met stuivers en dubbeltjes marge, moet je heel wat verkopen", meent hij. Ook een woordvoerder van de gemeente Amsterdam meent dat er voorlopig geen plannen zijn de voetbalclub te gaan sponsoren.