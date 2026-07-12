Ajax zoekt spits: "Cruijff heeft tientallen lijntjes uitgezet"
Ajax liet tegen AEK Lacarna (1-0) zien wat voor voetbal het wil gaan spelen onder Míchel. Om de kwaliteit binnen de selectie nog wat verder op te schroeven, is Jordi Cruijff aan zet, zo schrijft Mike Verweij van De Telegraaf.
"Om echt om alle prijzen te kunnen meespelen – zoals hij deze week zei te willen doen – zou het Michel helpen als technisch directeur Jordi Cruijff snel met een aantal versterkingen op de proppen komt", begint Verweij. Marc-André ter Stegen zou persoonlijk al rond zijn met Ajax en Jordi zou ook in onderhandeling zijn met een aantal spitsen.
Het oefenduel tegen Lacarna was volgens de krant positief. "Michels eerste stappen in Amsterdam zijn namelijk hoopgevend. De energie spat van de trainingen af en tegen AEK Larnaca maakte Michel zijn woorden – de fans dominant en aanvallend voetbal te willen voorschotelen – waar", aldus Verweij.
De technisch directeur moet Míchel helpen met een handvol aanwinsten. "Cruijff heeft tientallen lijntjes uitgezet, zet hoog in en wil de door hem aangestelde trainer graag een vliegende start bezorgen", aldus clubwatcher Verweij. "De verkoop van een aantal overbodige krachten vergroot de mogelijkheden om échte versterkingen binnen te hengelen. Cruijff is aan zet."
Driessen haalt uit: "Dit is voor Ajax gewoon verschrikkelijk"
'Ajax legt 25 miljoen euro neer voor komst nieuwe aanvaller'
'Ajax bereikt op hoofdlijnen akkoord met Braziliaanse spits'
'Ajax schakelt mogelijk door na nieuwe ontwikkeling rond Ceballos'
'Cruijff dreigt Ajax-transfer af te blazen vanwege vertraging'
Ajax onderhandelt met spits: "Zowel huur als koop een optie"
Verweij onthult: "Hij zou nog meer gaan verdienen dan Gravenberch"
Ajax zoekt spits: "Cruijff heeft tientallen lijntjes uitgezet"
Ajax-talent kondigt vertrek aan: "Juiste stap voor ontwikkeling"
'Ajax onderhandelt over Braziliaanse spits van tientallen miljoenen'
Geert Wilders meldt zich op X na nederlaag Salah-Eddine en Marokko
Van Barneveld bijgestaan door Ajax-icoon: "Het mag positiever"
Janse: "Vond 't belangrijk om daar meer over te houden dan voetbal"
Remko Pasveer diep onder de indruk: "Dat benadert echt Ajax"
Koeman jr. over kritiek op vader: "Hebben ze een schijthekel aan"
'Ajax wil Marokkaanse WK-uitblinker halen; gesprekken gestart'
Kieft keihard over Ajax-transfer: "Is gedoemd om te mislukken"
Danny Blind legt terugkeer bij Ajax uit: "Hij vond het genoeg zo"
Henrique onthult: "Daar heeft de coach ook met me over gesproken"
Onrust in Amsterdam na uitschakeling van Marokko op WK voetbal
Berghuis met schrikbarende tackle: "Band afnemen en wisselen"
Dolberg mag vertrekken bij Ajax: "Is een paniekaankoop geweest"
Borst haalt uit naar Ajacied: "Papa zit achter de miljoentjes aan"
Perez waarschuwt Ajacied: "Eerste drie maanden worden een hel"
Driessen bekritiseert Ajax-transfer: "PSV is daar wel in geslaagd"
Blind ontkracht 'probleem' bij Ajax: "Dat wordt te groot gemaakt"
'Francesco Farioli richt zijn pijlen op WK-ganger uit Eredivisie'
Míchel stellig: "Mogen niet weer 28 punten achter PSV eindigen"
Bouwman over Míchel: "Dat is misschien iets te hard gezegd"
'Eredivisie-clubs laten oog vallen op toptalent van Arsenal'