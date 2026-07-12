Ajax zoekt spits: "Cruijff heeft tientallen lijntjes uitgezet"

Ajax liet tegen AEK Lacarna (1-0) zien wat voor voetbal het wil gaan spelen onder Míchel. Om de kwaliteit binnen de selectie nog wat verder op te schroeven, is Jordi Cruijff aan zet, zo schrijft Mike Verweij van De Telegraaf .

"Om echt om alle prijzen te kunnen meespelen – zoals hij deze week zei te willen doen – zou het Michel helpen als technisch directeur Jordi Cruijff snel met een aantal versterkingen op de proppen komt", begint Verweij. Marc-André ter Stegen zou persoonlijk al rond zijn met Ajax en Jordi zou ook in onderhandeling zijn met een aantal spitsen.

Het oefenduel tegen Lacarna was volgens de krant positief. "Michels eerste stappen in Amsterdam zijn namelijk hoopgevend. De energie spat van de trainingen af en tegen AEK Larnaca maakte Michel zijn woorden – de fans dominant en aanvallend voetbal te willen voorschotelen – waar", aldus Verweij.

De technisch directeur moet Míchel helpen met een handvol aanwinsten. "Cruijff heeft tientallen lijntjes uitgezet, zet hoog in en wil de door hem aangestelde trainer graag een vliegende start bezorgen", aldus clubwatcher Verweij. "De verkoop van een aantal overbodige krachten vergroot de mogelijkheden om échte versterkingen binnen te hengelen. Cruijff is aan zet."