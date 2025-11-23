Rio Ferdinand Podcast
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Ajax zoekt verklaring na nederlaag: "Dit is klote voor iedereen"

Kenneth Taylor
Kenneth Taylor Foto: © BSR Agency

Kenneth Taylor heeft geen verklaring voor de slechte vorm van Ajax. Zaterdagavond werd met 1-2 verloren van Excelsior. 

Volgens Taylor komen de dingen waar Ajax op traint moeizaam terug in wedstijden. "We trainen elke dag op de opbouw, hoger op het veld, al die zaken. Maar het verschil is daarin gewoon heel groot tussen hoe wij trainen en wat we op de mat leggen", vertelt hij aan Voetbal International. "Dat het vandaag ook weer zó matig is, is voor mij ook een vraag. Ik denk voor het hele team."

Het was de eerste keer in de clubhistorie dat Ajax in eigen huis verloor van Excelsior. Het zorgde voor veel onvrede en cynisme in de Johan Cruijff ArenA. "Als wij zo spelen, weet je hoe het publiek daarop reageert. Dat vind ik niet raar. Dit is klote voor iedereen die van Ajax houdt", beseft Taylor. "Dit is voor de hele club en alle supporters gewoon dramatisch. Dat is niet Ajax-waardig natuurlijk."

