Geschreven door Luuk Janssen 22 okt 2021 om 15:10

Na het spektakelstuk van afgelopen dinsdag in de eigen Johan Cruijff Arena tegen Borussia Dortmund (4-0), speelt Ajax zondagmiddag wederom thuis, ditmaal voor de topper tegen PSV. Het is het duel tussen de nummers 1 en 2 van de Eredivisie. Ajax-PSV, dat om 16:45 uur begint, staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

De Eindhovenaren speelden donderdagavond nog in het eigen Philips Stadion tegen Monaco, een wedstrijd die met 1-2 verloren werd door een tegendoelpunt in de 89e minuut. De selectie van Erik ten Hag heeft dus twee dagen langer naar de topper kunnen toewerken dan het PSV van coach Roger Schmidt, wat in het voordeel zal moeten zijn van Ajax. Op de pagina Eredivisie wedtips van SportyTrader, die uitslagen in de Nederlandse Eredivisie voorspellen tot doel heeft, wordt echter niet onterecht opgemerkt dat PSV eerder dit seizoen voor de Johan Cruijff Schaal met maar liefst 0-4 won in Amsterdam door goals van Madueke (2), Vertessen en Götze. Het vorige Eredivisieduel tussen beide teams in de ArenA in januari 2021 eindigde ook niet in een overwinning voor Ajax: 2-2. Eran Zahavi zette PSV destijds hoogstpersoonlijk vroeg op een 0-2 voorsprong, waarna Quincy Promes en Antony de stand gelijk getrokken. Aan Erik ten Hag en zijn manschappen de taak om aanstaande zondag een einde aan die statistieken te maken en de geweldige vorm door te zetten. Noni Madueke is hoogstwaarschijnlijk afwezig bij PSV, terwijl ook het meespelen van Gody Gakpo on