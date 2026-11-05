Ajax zonder Brandt tegen FC Twente? "Hij maakt een grotere kans"

Zondagmiddag staat de kraker tussen FC Twente en Ajax op het programma, maar eerst spelen beide ploegen donderdagavond nog in Europees verband. De Tukkers nemen het in eigen huis op tegen Pafos, terwijl Ajax in Denemarken zal aantreden tegen Midtjylland.

De Spaanse hoofdtrainer Míchel kan bij de Amsterdammers echter niet beschikken over meerdere spelers. Zo is Yves Bissouma niet speelgerechtigd en zijn Sofyan Amrabat en Julian Brandt niet fit genoeg voor de wedstrijd. Zij reisden dan ook niet mee naar Denemarken. Tevens is het nog maar de vraag of het duo zondagmiddag in Enschede aan de aftrap zal verschijnen.

"Voor beide niet, al denk ik dat Sofyan een grotere kans maakt dan Julian", wordt Míchel geciteerd door het Algemeen Dagblad. Naast de middenvelders moet Ajax het donderdagavond ook doen zonder vleugelverdedigers Caio Henrique en Anton Gaaei. "Ik denk dat Caio er zondag tegen FC Twente zeker weer bij is. Hetzelfde geldt voor Oliver Edvardsen. Bij Anton is het wat lastiger. Ik denk dat dat fifty-fifty is", aldus de oefenmeester..