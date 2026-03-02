Ajax leed 157 keer (!) balverlies: "Heb me tien minuten vermaakt"

ESPN-analisten Kenneth Perez en Marciano Vink vonden Ajax zéér matig spelen tegen PEC Zwolle. Het duo vindt het niveau van het spel van de Amsterdammers schrikbarend en stelt zelfs dat het minder is dan het niveau van NAC.

"Ik heb mij van 12.15 uur tot 14.10 uur maar tien minuten vermaakt. Dat was in de rust met Kees Kwakman en Cristian Willaert", is de veelzeggende reactie van Perez bij Dit Was Het Weekend. "Verder weet ik niet waar ik naar heb zitten kijken."

Vink zag vooral veel balverlies. "Je speelt een wedstrijd waarbij niemand enigszins bij zijn normale vorm kwam en je lijdt in die wedstrijd 157 keer balverlies. In een gemiddelde Eredivisie-wedstrijd aan de onderkant wordt 100 tot 120 keer balverlies geleden. Ajax nu 157 keer. NAC, dat zaterdag dramatisch speelde (tegen Telstar, red.), stond op 140."

De ontwikkeling van het niveau is gestagneerd de laatste maanden. "Ajax heeft steeds één goede helft gespeeld. Dan hoop je dat ze op een gegeven moment sterker worden. Ze trainen meer, ze hoeven geen Champions League meer te spelen... Je hoopt dan dat ze geen 45 minuten, maar 70 minuten sterk spelen. Maar ze spelen eerder 10 tot 15 minuten goed en dat vind ik kwalijk."

Vink vindt dat interim-trainer Fred Grim hier ook verantwoordelijkheid voor draagt. "De poppetjes zijn niet veranderd, dus dan moet het wel ergens in de overdracht zitten. Wat wil je van je spelers? Daar gaat ergens iets fout."