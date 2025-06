Ajax zorgt voor frustratie bij AZ: "Wat hebben wij daaraan"

De overstap van een vijftienjarige spits van AZ naar Ajax ligt gevoelig in Alkmaar. AZ vindt dat Ajax het herenakkoord schendt, terwijl Ajax en de zaakwaarnemer geen kwaad zien. Toch hebben de topclubs volgens het AD nieuwe afspraken gemaakt over het aantrekken van elkaars talenten.

Charly van Oosterhout gold bij AZ als een groot talent, maar maakt deze zomer de overstap naar Ajax. AZ uit kritiek en verwijst daarbij naar het herenakkoord. "Het herenakkoord is onderdeel van het grotere plan om de top-zes positie van Nederlandse clubs in Europa te behouden", zegt technisch directeur Max Huiberts in het Algemeen Dagblad.

"En het gaat ook om weerstand. Wat denk je dat er gebeurt als één of twee clubs alle talenten overal oppikken. Dan kun je de uitslag tegen de andere clubs wel voorspellen. Daarom vinden wij het belangrijk om het herenakkoord te blijven handhaven, zodat de beste jeugdspelers tégen elkaar blijven spelen", vervolgt hij.

De jeugdopleiding is een cruciale pijler voor AZ. In plaats van een toekomstige miljoenenopbrengst levert Van Oosterhout nu slechts 146.000 euro op met zijn transfer naar Ajax. "Wat hebben wij daaraan, als je bedenkt dat een jeugdspeler hier een traject kan afleggen zoals bijvoorbeeld Teun Koopmeiners en vele anderen, die het eerste haalden en een transfer voor vele miljoenen maakten?", stelt Huiberts.

Zaakwaarnemer Bas Schothorst benadrukt dat de jonge spits Amsterdamse ouders heeft en van jongs af aan fan is van Ajax. "Er was geen enkele reden om bij AZ weg te gaan. Maar na de gesprekken met Ajax koos hij op gevoel voor deze nieuwe uitdaging", besluit Huiberts.

Als onderdeel van de nieuwe afspraken gaan de vijf clubs meer betalen voor elkaars talenten. Zo moet er opnieuw hetzelfde bedrag worden betaald zodra een speler tien wedstrijden in het eerste elftal heeft gespeeld, volgens het AD.

"We werpen hogere drempels op", zegt Eredivisie-directeur Martin van Geel, "maar voor dat ene toptalent dat toch de stap wil maken houden we de deur open." De term 'Herenakkoord' verdwijnt en wordt vervangen door 'Regeling Jeugdopleidingen'. "Ik hoop dat we de samenwerking in de toekomst ook over andere Eredivisie-clubs kunnen uitrollen", besluit Van Geel.