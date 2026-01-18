Kick-off
Verweij ontkracht Ajax-gerucht: "Kennelijk is dat niet gebeurd"
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax zorgt voor grote stunt en haalt Zinchenko naar Amsterdam'

Amber
bron: De Telegraaf
Oleksandr Zinchenko
Oleksandr Zinchenko Foto: © BSR Agency

Ajax wil zich deze winter gaan versterken met Oleksandr Zinchenko. De Amsterdammers willen op korte termijn de komst van de Oekraïner afronden, zo weet De Telegraaf.

Zinchenko speelde sinds afgelopen zomer op huurbasis voor Nottingham Forest, maar kwam daar nauwelijks aan bod. Ajax ziet daardoor kansen. Naar verluidt zijn de Amsterdammers er op enkele details na uit met Arsenal om Zinchenko de rest van het seizoen te huren.

Zinchenko zelf lijkt open te staan voor een tijdelijke verhuizing naar Amsterdam. "Ajax staat in contact met Jorge Mendes, de zaakwaarnemer van de speler. De deal tussen de clubs wordt gedaan door Nathan van Kooperen, de Nederlandse zaakwaarnemer van het bureau Muy Manero", schrijft De Telegraaf.

De 29-jarige Oekraïner beschikt over een aflopend contract. Ajax wil hem na dit seizoen voor langere periode proberen vast te leggen. Zinchenko kan als linksback en als middenvelder uit de voeten, waardoor Ajax twee vliegen in een klap slaat. Bij Oekraïne speelt Zinchenko veelal als nummer zes.

Zinchenko is bekend met de Eredivisie. Hij speelde in het verleden één seizoen op huurbasis voor PSV.

Ajax transfergeruchten en nieuws
