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Ajax zorgt voor grote verbazing met X-post over Julian Brandt

Max
bron: Ajax
Julian Brandt juicht
Julian Brandt juicht Foto: © Pro Shots

Ajax heeft voor de nodige gefronste wenkbrauwen gezorgd met een social media post over Julian Brandt. De Amsterdammers blikten terug op een goal van de Duitser, maar dat viel niet bij iedereen in goede aarde. 

Ajax deelde de beelden van de aanval en goal van Brandt tegen Excelsior eerder dit seizoen. 'Football, the Ajax way', zo luidde het bijschrift. Het zorgde voor verbazing bij voetbalfans, die niet konden laten om de club eraan te herinneren dat de wedstrijd tegen Excelsior voor Ajax (teleurstellend) afliep in een 2-2 gelijkspel. 

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