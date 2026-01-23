Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Ajax zorgt voor onbegrip met transfer: "Het is een PR-stunt"

Amber
bron: De Telegraaf
Maximilian Ibrahimovic
Maximilian Ibrahimovic Foto: © Pro Shots

Ajax haalde vorige week Maximilian Ibrahimovic binnen. De 19-jarige aanvaller en zoon van wordt gehuurd van AC Milan. Ajax heeft daarbij een optie tot koop bedongen.

Die koopoptie bedraagt naar verluidt 3,5 miljoen euro en in dat geval zal de linksbuiten tot 2029 vastliggen in Amsterdam. Marcel van der Kraan snapt niks van de komst van Ibrahimovic junior. "Als hij nou echt goed is, zou hij dan niet bij AC Milan een kans hebben gekregen?", vraagt de journalist zich hardop af in een video-item van De Telegraaf.

"Zijn vader zit daar. Waarom komt deze jongen opeens naar Ajax? Denken ze dat het bij Ajax allemaal zoveel makkelijker gaat? Ik vind het onbegrijpelijk dat Ajax de zoon van Zlatan haalt. Ik denk eerder dat het een PR-stunt is", zo klinkt het.

Zet in op Ajax tegen Feyenoord!

Ajax speelt zaterdagmiddag de thuiswedstrijd tegen FC Volendam. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Raúl Moro

Osasuna deelt alle details, dit kan Ajax overhouden aan Moro

0
Stije Resink

Grijpt Ajax naast Resink? 'Middenvelder nadert persoonlijk akkoord'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Ajax bestuur & beleid Het laatste Ajax Nieuws Jong Ajax Maximilian Ibrahimovic
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Johan Inan

Johan Inan doet boekje open als Ajax-watcher: "Dan is het crisis"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties