Ajax zorgt voor verbazing bij Theo Janssen: "Dit is heel bizar"

Ibrahim Afellay en Theo Janssen hebben zich verbaasd over het spel van Ajax in de eerste helft van het duel met FC Twente. In Studio Voetbal analyseren de oud-internationals de matige openingsfase van de Amsterdammers, die uiteindelijk alsnog met 2-3 wisten te winnen.

Toch wist Ajax het dus om te draaien. "Ongelooflijk als je de eerste helft ziet, waarin ze van het kastje naar de muur werden gespeeld. Twente heeft het echt nagelaten om een grotere score neer te zetten", begon Afellay. "Ze besloten om laag te staan, maar Zerrouki kwam steeds vrij, omdat Hlynsson naar de zijkant uitweek."

Afellay vervolgt: "Als je vanuit een laag blok speelt, blijf je je positie houden en zet je druk naar voren vanuit je positie. Als je gaat volgen, dan krijg je de gaten die je in de eerste helft zag. In de tweede helft deden ze het wel heel goed. Toen kwam Baas ook in het centrum te spelen. Hij durfde uit te stappen en zette het goed neer."

Ook Theo Janssen had weinig goeds te melden over het optreden van Ajax in het eerste bedrijf: "Dit is heel bizar, want als je in een laag blok speelt, is het volgens mij de bedoeling dat je de as dichtzet. Ajax liet zich helemaal uit elkaar trekken en ze gingen dan ook nog hun man volgen. In een laag blok sta je dicht bij elkaar en verschuif je een beetje."