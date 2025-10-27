Kick-off
'Ajax wilde oude bekende terughalen, verkopende partij weigerde'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax zorgt voor verbazing bij Theo Janssen: "Dit is heel bizar"

Gijs Kila
bron: NOS Studio Voetbal
Theo Janssen
Theo Janssen Foto: © Pro Shots

Ibrahim Afellay en Theo Janssen hebben zich verbaasd over het spel van Ajax in de eerste helft van het duel met FC Twente. In Studio Voetbal analyseren de oud-internationals de matige openingsfase van de Amsterdammers, die uiteindelijk alsnog met 2-3 wisten te winnen.

Toch wist Ajax het dus om te draaien. "Ongelooflijk als je de eerste helft ziet, waarin ze van het kastje naar de muur werden gespeeld. Twente heeft het echt nagelaten om een grotere score neer te zetten", begon Afellay. "Ze besloten om laag te staan, maar Zerrouki kwam steeds vrij, omdat Hlynsson naar de zijkant uitweek."

Afellay vervolgt: "Als je vanuit een laag blok speelt, blijf je je positie houden en zet je druk naar voren vanuit je positie. Als je gaat volgen, dan krijg je de gaten die je in de eerste helft zag. In de tweede helft deden ze het wel heel goed. Toen kwam Baas ook in het centrum te spelen. Hij durfde uit te stappen en zette het goed neer."

Ook Theo Janssen had weinig goeds te melden over het optreden van Ajax in het eerste bedrijf: "Dit is heel bizar, want als je in een laag blok speelt, is het volgens mij de bedoeling dat je de as dichtzet. Ajax liet zich helemaal uit elkaar trekken en ze gingen dan ook nog hun man volgen. In een laag blok sta je dicht bij elkaar en verschuif je een beetje."

Gerelateerd:
Kenneth Perez

Perez: "Dat geeft goed aan hoe ver ze van het oude Ajax zijn"

0
Johan Derksen

Johan Derksen fileert Ajax: "Hoe armoedig moet je als club zijn?"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ibrahim Afellay Theo Janssen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
James McConnell in actie tegen Chelsea

"James McConnell komt niet uit de koker van de Ajax-scouting"

0
John Heitinga

'Heitinga misbruikte Moro': "Is de scouting een doorn in het oog"

0
Wout Weghorst

"Circus Weghorst wordt een pandemonium die zijn weerga niet kent"

0
Josip Sutalo, Lucas Rosa, Raul Moro

"Sutalo en Traoré weten niet welke kleur hesje zij aan moeten trekken"

0
Frank Peereboom

'Peereboom kaffert Ajax-talenten uit': "Moet ik weer naar Kroes"

0
Valentijn Driessen

Driessen over toekomst Heitinga: "Maandag wel, dinsdag niet meer"

0
Alex Kroes en Marijn Beuker

'Marijn Beuker wilde Spaanse trainer in plaats van John Heitinga'

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 9 19 25
2 PSV 9 15 22
3 Ajax 10 6 19
4 AZ 9 7 18
5 FC Groningen 10 2 18
6 Sparta Rotterdam 10 -8 16
7 NEC Nijmegen 10 8 15
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd