"Ajax zou in de Conference League mee kunnen doen om de eindzege"

Ajax eindigde de competitie teleurstellend op de vijfde plek, maar kan via de play-offs alsnog een Europees ticket bemachtigen. "We hebben nog altijd een kans om Europees voetbal te halen. Die kans moeten we niet laten liggen", vertelt Garcia woensdag op de persconferentie, geciteerd door Voetbal International.

Donderdagavond staat de halve finale van de play-offs tegen FC Groningen op het programma. "Er wacht ons een zware wedstrijd tegen FC Groningen; ze zetten hun tegenstanders altijd snel onder druk", weet de oefenmeester. "We hebben dus elf warriors op het veld nodig en dat zal ook zo zijn: in alle wedstrijden van Ajax onder mijn leiding hebben de spelers altijd alles gegeven. Anders spelen ze niet bij mij."