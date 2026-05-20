"Ajax zou in de Conference League mee kunnen doen om de eindzege"
Oscar Garcia heeft er alle vertrouwen in dat Ajax via de play-offs alsnog Europa ingaat. Donderdagavond nemen de Amsterdammers het op tegen FC Groningen.
Ajax eindigde de competitie teleurstellend op de vijfde plek, maar kan via de play-offs alsnog een Europees ticket bemachtigen. "We hebben nog altijd een kans om Europees voetbal te halen. Die kans moeten we niet laten liggen", vertelt Garcia woensdag op de persconferentie, geciteerd door Voetbal International.
Donderdagavond staat de halve finale van de play-offs tegen FC Groningen op het programma. "Er wacht ons een zware wedstrijd tegen FC Groningen; ze zetten hun tegenstanders altijd snel onder druk", weet de oefenmeester. "We hebben dus elf warriors op het veld nodig en dat zal ook zo zijn: in alle wedstrijden van Ajax onder mijn leiding hebben de spelers altijd alles gegeven. Anders spelen ze niet bij mij."
Garcia denkt dat Ajax in de Conference League ook hoge ogen kan gooien. "De Conference League kan ook een hele mooie competitie zijn voor Ajax, waarin het mee zou kunnen doen om de eindzege. Aan de motivatie mag het niet liggen", besluit hij.
Ajax en FC Groningen trappen donderdagavond om 18.45 uur af in Volendam.
