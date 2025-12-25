'Ajax zou slechter moeten presteren': "Is een krater geslagen"

AD Voetbalpodcast
"Dat Cruijff de transferperiode gaat runnen, is vrijwel uitgesloten"
bron: Voetbal International
Fred Grim
Fred Grim Foto: © BSR Agency

Feyenoord sluit de eerste seizoenshelft af als nummer twee in de Eredivisie, maar volgens data-analyse had de ploeg van Robin van Persie eigenlijk bovenaan moeten staan, en niet koploper PSV. Dat stelt Michel Abbink in zijn analyse van de zogenoemde expected points op de website van Voetbal International.

Na het 1-1 gelijkspel tegen FC Twente bedraagt de achterstand van Feyenoord op PSV maar liefst elf punten. Op het oog lijkt het verschil groot, maar onderliggende statistieken tonen een ander beeld.

"Kijken we naar de stand op basis van het verwachte aantal punten, dan zijn de verschillen veel kleiner", schrijft Abbink. In dit expected points-klassement staat Feyenoord bovenaan met 34,18 punten. FC Twente volgt op de tweede plaats, terwijl PSV verrassend genoeg pas derde staat. Hoewel PSV in de reguliere stand een flinke voorsprong heeft, presteert de club in de datamodellen minder dominant. "De winterkampioen heeft een krater geslagen op de ranglijst, maar gooit in het expected points-klassement minder hoge ogen", aldus Abbink.

Waar Feyenoord volgens de cijfers onderpresteert, geldt voor Ajax het tegenovergestelde. De Amsterdammers zouden op basis van expected points slechts 23 punten hebben verdiend, zeven minder dan het daadwerkelijke totaal. Daarmee heeft Ajax de schade beperkt gehouden in een wisselvallige eerste seizoenshelft. "Op Teletekstpagina 819 staan ze maar vijf punten achter Feyenoord," merkt Abbink op. "Maar op basis van datamodellen is er nog nooit een huldiging op de Coolsingel geweest."

